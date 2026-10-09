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Reprogramaron la Feria de Manos Entrerrianas por el Día de la Madre

Atento a los pronósticos climáticos, se reprogramó para el viernes 16 de octubre la Feria de Manos Entrerrianas que se iba a realizar en Plaza Mansilla.

9 de Octubre de 2026
Se reprogramó la Feria en Plaza Mansilla
Se reprogramó la Feria en Plaza Mansilla

Atento a los pronósticos climáticos, se reprogramó para el viernes 16 de octubre la Feria de Manos Entrerrianas que se iba a realizar en Plaza Mansilla.

Por cuestiones climáticas, la Feria de Manos Entrerrianas prevista para este viernes fue reprogramada para el viernes 16 de octubre, de 17 a 23, en Plaza Mansilla, frente a la Casa de Gobierno. La propuesta especial por el Día de la Madre mantendrá su oferta de productos artesanales, patio gastronómico y shows en vivo.

 

La feria reunirá una amplia variedad de producciones elaboradas por emprendedores entrerrianos y será una oportunidad para conocer sus trabajos y elegir regalos para celebrar a las madres, acompañando al mismo tiempo la producción local. Además, habrá un patio gastronómico y espectáculos en vivo, en un espacio pensado para compartir y disfrutar en familia.

Temas:

feria Plaza Mansilla Manos Entrerrianas dia de la Madre
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