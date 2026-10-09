El Hospital Escuela de Salud Mental celebró 20 años de comunicación con arte, radio e inclusión

REDACCIÓN ELONCE
El Hospital Escuela de Salud Mental de Paraná celebró 20 años de comunicación con una jornada de muestras, asambleas, emprendimientos y actividades recreativas. Trabajadores y usuarios destacaron la importancia de la expresión y la inclusión.
El Hospital Escuela de Salud Mental de Paraná celebró este viernes 20 años de trabajo en comunicación y salud con una jornada denominada "Hay cosas para decir". La propuesta reunió a trabajadores, usuarios y participantes de distintos espacios institucionales, con actividades destinadas a visibilizar experiencias de expresión, encuentro e inclusión.
Soledad Escobue, comunicadora social y trabajadora del hospital, explicó a Elonce que el área comenzó hace dos décadas con un espacio radial. "Era novedoso en ese momento pensar que usuarios de un hospital y trabajadores puedan encontrarse para decir cosas", recordó.
Con el paso del tiempo surgieron nuevas iniciativas, entre ellas una biblioteca y un emprendimiento de remeras ilustradas con mensajes vinculados a la salud mental. Según Escobue, estos dispositivos comparten la comunicación y el arte como herramientas para promover la expresión y una perspectiva respetuosa de los derechos humanos.
Una jornada de reflexión, arte y encuentro
Las actividades comenzaron alrededor de las 11 horas con una asamblea abierta a la comunidad hospitalaria. Durante el encuentro se debatió sobre la situación actual de la salud mental y las dificultades que atraviesan los servicios públicos ante la creciente demanda de atención.
"Era un momento para, además de celebrar y poner en valor estas trayectorias, hablar sobre lo que transitamos como colectivo del campo de la salud mental", expresó Escobue.
La programación también incluyó una muestra, una feria de emprendimientos sociolaborales que ofrecen oportunidades de trabajo a usuarios del hospital, baile y un almuerzo compartido.
La comunicación como herramienta de inclusión
Emiliana Olguín, comunicadora y trabajadora de la institución, destacó la decisión de incorporar profesionales de comunicación al ámbito sanitario. "La comunicación es algo que nos atraviesa a todos los que hacemos el hospital", sostuvo.
Entre los protagonistas estuvieron integrantes de La Bisagra, espacio radial que funciona en FM Costa Paraná 88.1. Walter, participante desde hace años, contó que disfruta desempeñarse como locutor y compartir experiencias con sus compañeros.
También otros integrantes, que participaron de la jornada, invitaron a la comunidad a escuchar el programa los martes de 15 a 16 horas. "Te deja muchos valores, hay mucho contenido y entretenimiento", expresaron.
La jornada permitió recuperar dos décadas de experiencias y reafirmar la importancia de generar espacios donde usuarios, familiares y trabajadores puedan expresarse y construir vínculos dentro y fuera del hospital.