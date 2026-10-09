Robaron una bobina de un transformador valuada en más de $50 millones

El robo ocurrió durante la noche del miércoles en el Parque Industrial de Concordia, mientras la ciudad era afectada por una fuerte tormenta. Los delincuentes sustrajeron una bobina de un transformador valuada en más de $50 millones. Investigan cómo lograron retirarla de un predio con vigilancia pri
Un robo millonario en el Parque Industrial de Concordia se registró durante la noche del miércoles 7 de octubre, cuando desconocidos sustrajeron una bobina perteneciente a un transformador, cuyo valor superaría los 50 millones de pesos. El hecho ocurrió mientras una intensa tormenta afectaba a la ciudad y las condiciones meteorológicas podrían haber facilitado la maniobra.
Según la información preliminar, el robo habría requerido la participación de varias personas debido al peso y las dimensiones del componente sustraído. Los responsables habrían utilizado herramientas y maquinaria para desmontar el elemento, bajarlo al suelo y posteriormente retirarlo de las instalaciones.
Uno de los aspectos que llamó la atención fue que el predio cuenta con seguridad privada y sistemas de videovigilancia. Sin embargo, los autores habrían logrado permanecer durante un tiempo considerable en el lugar sin ser detectados, por lo que se intenta establecer cómo se desarrolló la maniobra.
Investigan cómo actuaron los delincuentes
Fuentes extraoficiales señalaron a El Entre Ríos que el elemento fue sustraído de un sector perteneciente a una empresa que dispone de vigilancia privada, además de la seguridad general del Parque Industrial.
“Las empresas tienen seguridad privada y el parque también. No se sabe en qué lugar se encontraba en ese momento la persona que debía cuidar”, aseguraron las fuentes consultadas por el medio.
Las características del elemento robado alimentaron la hipótesis de que se trató de una maniobra planificada. No obstante, hasta el momento no se confirmó cuántas personas participaron ni qué tipo de vehículo o equipamiento utilizaron para trasladar la bobina.
La posible vía de escape del Parque Industrial
Otro de los puntos que se busca esclarecer es cómo los responsables consiguieron retirar el pesado componente sin que se advirtiera su salida del establecimiento.
De acuerdo con los primeros datos, los delincuentes podrían haber utilizado una calle lateral conocida como avenida de los Pájaros, una arteria de ripio que conecta la zona de avenida Presidente Perón con Benito Legerén y permite desplazarse hacia sectores próximos a la Ruta Nacional 14.
Esta alternativa habría facilitado el traslado del elemento sustraído, aunque por el momento se trata de una hipótesis que deberá ser corroborada mediante las actuaciones correspondientes.
Denunciaron dificultades para realizar la presentación policial
En relación con el procedimiento posterior al robo, información difundida por 7Páginas indicó que los propietarios de la planta afectada habrían encontrado dificultades para radicar la denuncia en la comisaría de Benito Legerén.
Ante esa situación, los damnificados debieron trasladarse hasta la Jefatura Departamental de Policía de Concordia para efectuar la presentación correspondiente, según la información publicada.
Mientras tanto, resta determinar si las cámaras de seguridad registraron movimientos sospechosos durante la noche del temporal y si existen elementos que permitan identificar a los responsables.
Un elemento valuado en más de 50 millones de pesos
La magnitud económica del hecho está relacionada con el valor de la bobina sustraída, que superaría los 50 millones de pesos, de acuerdo con las estimaciones difundidas.
Por sus dimensiones y características, el componente habría requerido una logística específica para ser desmontado y transportado. Esta circunstancia constituye uno de los principales aspectos que deberán esclarecerse para reconstruir lo sucedido.
Hasta el momento, no trascendieron detenciones ni información oficial sobre la recuperación del elemento. La investigación deberá establecer cómo se concretó el robo, qué ocurrió con los controles de seguridad y cuál fue el destino de la bobina.