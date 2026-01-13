Camión que dobló en "U": anticipan que multarán al conductor y a la empresa

Luego del episodio vial que se viralizó el lunes por la noche en Paraná, cuando un camión mosquito realizó un giro en “U” en el cruce de Almafuerte y Zanni, la Municipalidad amplió la información sobre la intervención realizada y el labrado del acta de infracción.

Desde Elonce dialogamos con Carina Galván, directora de la Dirección de Tránsito Pesado de la Municipalidad de Paraná, quien precisó cómo actuó el área y qué sanciones podrían aplicarse.

Actuación municipal y acta de infracción

Galván relató que el aviso se recibió cerca de las 23. “El personal informó al turno noche y se acercó al lugar localizando el camión en inmediaciones de Almafuerte y Caputto. Se pidió documentación, se hizo el test de alcoholemia y se labró el acta correspondiente”, señaló.

Carina Galván, directora de la Dirección de Tránsito Pesado de la Municipalidad de Paraná. Foto: Elonce.

La funcionaria recordó que la maniobra no está permitida y resultó especialmente riesgosa por las dimensiones del vehículo y la carga que trasladaba. “Varios vehículos tuvieron que frenar para no ocasionar ningún accidente”, sostuvo.

El acta fue confeccionada a las 23.30 y consignó maniobra indebida y giro en U. El test de alcoholemia arrojó resultado negativo (0,00 g/l) y la documentación se encontraba en regla. Según indicó, será el Juzgado de Faltas quien determine el monto final de la multa.

Responsabilidades y sanciones

Consultada sobre quién afrontará la sanción, Galván precisó que la responsabilidad no recae únicamente en el chofer. “Sobre los dos. Porque el que maneja es responsable de lo que viene manejando, y el vehículo está a nombre de la compañía. Recabe sobre conductor y empresa”, afirmó.

La directora remarcó el aporte de la ciudadanía para detectar situaciones que involucran tránsito pesado. “Estamos muy agradecidos con la comunidad que realiza llamados telefónicos a la guardia. A veces nos enteramos por las redes sociales y podemos acercarnos para corroborar lo que ocasionan estos vehículos”, expresó.

También mencionó que este tipo de casos no son aislados. “Es normal. Hacemos controles periódicos en distintas áreas de la ciudad, pero el circuito es muy amplio”, indicó.