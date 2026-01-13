 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Video: camión que transportaba vehículos 0 km dobló en “U” en avenida de Paraná

El hecho ocurrió durante la noche del lunes en la intersección de calles Almafuerte y Zanni, donde un camión mosquito cargado con camionetas cero kilómetro realizó un giro en “U”. La maniobra obligó a otros conductores a frenar bruscamente y generó una situación de alto riesgo vial.

13 de Enero de 2026
El hecho ocurrió durante la noche del lunes en la intersección de calles Almafuerte y Zanni, donde un camión mosquito cargado con camionetas cero kilómetro realizó un giro en “U”. La maniobra obligó a otros conductores a frenar bruscamente y generó una situación de alto riesgo vial.

Una peligrosa maniobra vial generó preocupación durante la noche de este lunes en la ciudad de Paraná, cuando un camión mosquito realizó un giro en “U” en plena calzada, poniendo en riesgo la seguridad de otros vehículos que circulaban por la zona.

El episodio ocurrió en la intersección de calles Almafuerte y Zanni, donde el camión, que transportaba camionetas Toyota cero kilómetro, efectuó la maniobra indebida en un sector de tránsito habitual y con visibilidad reducida por el horario nocturno.

 

Según se pudo observar, el vehículo de gran porte ocupó gran parte de la calzada al intentar girar, obligando a otros conductores a frenar de manera repentina y a realizar maniobras evasivas para evitar una colisión. La situación generó momentos de tensión y riesgo vial.

Riesgo para la circulación

La maniobra fue considerada imprudente debido a las dimensiones del camión y a la carga transportada, lo que incrementó el peligro para automovilistas y motociclistas que circulaban por el lugar. Afortunadamente, no se registraron personas heridas ni daños materiales, aunque el accionar del conductor fue advertido por quienes transitaban la zona.

 

Durante la noche de este lunes se registró una peligrosa situación vial en la ciudad de Paraná, cuando un camión mosquito cargado con camionetas Toyota cero kilómetro realizó un giro en “U” en la intersección de calles Almafuerte y Zanni, una maniobra prohibida que generó riesgo para la circulación vehicular.

El camión, por sus dimensiones y la carga que transportaba, ocupó gran parte de la calzada al ejecutar la maniobra, sorprendiendo a los automovilistas que transitaban por el lugar. Varios conductores debieron frenar de manera repentina y realizar maniobras evasivas para evitar una colisión.

 

La situación se produjo en un sector urbano de tránsito habitual, en un horario nocturno que reducía la visibilidad, lo que incrementó el peligro tanto para vehículos particulares como para motociclistas y peatones.

 

 

 

A pesar del riesgo generado, no se registraron personas heridas ni daños materiales. El hecho volvió a poner en debate la necesidad de reforzar los controles y la concientización vial para prevenir accidentes de gravedad en zonas urbanas.

