Video: camión que transportaba vehículos 0 km dobló en “U” en avenida de Paraná

Una peligrosa maniobra vial generó preocupación durante la noche de este lunes en la ciudad de Paraná, cuando un camión mosquito realizó un giro en “U” en plena calzada, poniendo en riesgo la seguridad de otros vehículos que circulaban por la zona.
El episodio ocurrió en la intersección de calles Almafuerte y Zanni, donde el camión, que transportaba camionetas Toyota cero kilómetro, efectuó la maniobra indebida en un sector de tránsito habitual y con visibilidad reducida por el horario nocturno.
Según se pudo observar, el vehículo de gran porte ocupó gran parte de la calzada al intentar girar, obligando a otros conductores a frenar de manera repentina y a realizar maniobras evasivas para evitar una colisión. La situación generó momentos de tensión y riesgo vial.
Riesgo para la circulación
La maniobra fue considerada imprudente debido a las dimensiones del camión y a la carga transportada, lo que incrementó el peligro para automovilistas y motociclistas que circulaban por el lugar. Afortunadamente, no se registraron personas heridas ni daños materiales, aunque el accionar del conductor fue advertido por quienes transitaban la zona.
