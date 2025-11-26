Trabajadores judiciales anunciaron un paro para este viernes

 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
26 de Noviembre de 2025
Este viernes habrá paro de AJER
Este viernes habrá paro de AJER

La medida de fuerza será de 24 horas. Advierten que el salario de los judiciales además se ha deteriorado al punto que un escribiente sin antigüedad tenga un haber menor al de la canasta básica.

La Asociación Judicial de Entre Ríos anunció un paro de 24 horas para este viernes en el Poder Judicial por la falta de respuesta a recomposición salarial. Según indicaron, se ha deteriorado el salario de los trabajadores judiciales, producto de la ley de emergencia de 2020 y de la pérdida con respecto a la inflación de los últimos años.

 

Esta situación provoca que, según lo indicado en el escrito, un escribiente sin antigüedad cobró en noviembre un salario de $1.050.000 sin los descuentos obligatorios, que lo ubican “muy por debajo del piso de la canasta básica”.

 

“Frente a esta situación apremiante para nosotros y nuestras familias, el reclamo es iniciar en forma inmediata con medidas de fuerza para hacer saber con claridad al gobierno sobre nuestro reclamo y nuestra determinación de defender nuestro salario”, expresó el gremio. (APF)

 

Temas:

Ajer Judiciales Paro
