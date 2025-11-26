Dispararon contra un auto en Paraná y amenazaron de muerte a la familia del damnificado

Un hombre denunció que su auto recibió tres impactos de bala en una calle de Paraná. Los sospechosos fueron detenidos y, según la Policía, amenazaron de muerte a la familia del damnificado.
Un violento episodio ocurrido este miércoles en Paraná dejó como saldo dos detenidos, tras un ataque a tiros contra un automóvil Chevrolet Classic en la intersección de calle 1458 y Pasaje Público.
Según indicaron fuentes policiales, el hecho se registró minutos después de que el dueño del vehículo se retirara de su domicilio y advirtiera el ataque.
De acuerdo con la denuncia, un individuo perteneciente a una familia conocida de la zona efectuó varios disparos contra el auto, generando daños pero sin causar heridos. El damnificado logró alejarse y dio aviso inmediato a las autoridades, aportando características del agresor.
Al llegar al lugar, personal policial constató que el Chevrolet Classic presentaba tres impactos de bala: uno en la luneta trasera, otro en el baúl y un tercero en el techo. En la escena también se hallaron cuatro vainas servidas calibre 9.19 mm y un proyectil de plomo deformado del mismo calibre.
Con el apoyo de móviles del grupo especial de la Jefatura Departamental, División Bancaria y 911, los sospechosos fueron identificados y posteriormente detenidos. La fiscal de turno dispuso la realización de un dermotest para ambos aprehendidos en el marco de la investigación.
Durante el traslado a la dependencia policial, los detenidos comenzaron a proferir amenazas de muerte contra la familia del denunciante y manifestaron su intención de continuar con los ataques. Ante esta situación, la fiscal ordenó su aprehensión por resistencia a la autoridad y amenazas en flagrancia.