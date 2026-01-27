Sombrillas, ráfagas y prevención: el pedido de los guardavidas del balneario Thompson a los visitantes

Con la llegada de jornadas calurosas y mayor concurrencia de visitantes, el balneario Thompson registra movimiento constante durante el mediodía y la tarde. En ese contexto, el equipo de guardavidas remarcó la importancia de extremar precauciones, especialmente en días con viento, para prevenir incidentes vinculados a sombrillas, gazebos y otros elementos que pueden desprenderse y generar riesgos.

Desde el lugar, explicaron que las ráfagas suelen provocar que las estructuras mal colocadas se desplacen o salgan despedidas, lo que puede afectar a terceros. Por ese motivo, reforzaron recomendaciones prácticas y pusieron a disposición herramientas para facilitar una correcta instalación.

Cómo colocar correctamente las sombrillas

Yamila Alarcón, integrante del cuerpo de guardavidas, señaló que uno de los puntos centrales es prestar atención a la dirección del viento. “Primero y principal tener en cuenta el viento, porque eso hace que generalmente nos vuelen bastantes sombrillas”, indicó.

Sombrilla en el Thompson. Foto: Elonce.

Además, destacó la importancia de cavar con mayor profundidad. “Lo principal es darle profundidad al pozo. Eso va a hacer que la sombrilla tenga más resistencia al viento y no salga volando”, explicó.

Para quienes no cuenten con los elementos necesarios, comentó que el equipo dispone de herramientas en el puesto. “Si la gente no tiene sacarena, nosotros tenemos a disposición una pala. Se acercan al mangrullo y se la prestamos para que puedan colocarla bien”, detalló.

También mencionó que algunos visitantes utilizan estacas y sogas, similares a las de carpas, para asegurar mejor la estructura, una alternativa que ayuda a reforzar la sujeción en días ventosos.

Guardavidas del Thompson. Foto: Elonce.

Trabajo durante el fin de semana y otras recomendaciones

Por su parte, Matías, conocido como “Chapu”, valoró el trabajo coordinado durante los eventos masivos realizados en la zona. “Se armó un equipo hermoso, vinieron refuerzos de otras playas y la gente respondió bien. Fue todo muy organizado”, expresó.

Finalmente, los guardavidas insistieron en respetar las normas de seguridad dentro del agua. Alarcón recordó: “Pedimos que respeten el bollado. El primero es para bañistas y el segundo es náutico; en el medio circulan tablas y kayaks”.

Desde el cuerpo de rescate señalaron que ante cualquier duda o inconveniente los visitantes pueden acercarse al puesto para recibir asistencia, con el objetivo de disfrutar la jornada de forma segura