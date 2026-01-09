Aclararon la situación de las mascotas en el balneario Thompson: habrá una zona exclusiva

La Municipalidad de Paraná aclaró este viernes la situación respecto del ingreso de mascotas al balneario Thompson, tras la difusión de información que indicaba una prohibición general. Desde el municipio explicaron que los animales pueden acceder al complejo, pero se dispuso una restricción exclusiva en el sector de playa y boyado para resguardar la seguridad, la higiene y la convivencia del espacio público durante la temporada estival.

En diálogo con Elonce, el secretario de Servicios Públicos, Julián Hirschfeld, precisó que “la decisión del gobierno tiene que ver con escuchar la demanda de los vecinos” y que se busca compatibilizar los distintos usos del balneario, que durante enero tuvo una afluencia récord de visitantes, tanto locales como turistas.

Cartelería en el balneario Thompson. Foto: Elonce.

Según detalló el funcionario, la medida responde a episodios recientes con mascotas en el sector de bañistas. “Se han registrado situaciones con niños en la zona de boyado y por eso se decidió reforzar el cuidado preventivo”, manifestó.

Un sector específico para mascotas

Para evitar conflictos y permitir la convivencia, el municipio habilitará un área destinada a quienes concurran con animales. “Vamos a establecer un espacio ubicado en la zona de la bajada de lancha, unos 50 metros antes del inicio del boyado”, señaló Hirschfeld, y pidió responsabilidad a los propietarios: “Es importante que las mascotas ingresen con correa y que sus dueños lleven bolsita para recoger los residuos”.

El secretario explicó que el resto del complejo continuará habilitado para circular con animales y destacó que el balneario Thompson se consolidó como uno de los puntos más concurridos del verano. “El lugar fue muy bien recibido, con sombrillas y reposeras gratuitas, zona deportiva y servicios municipales en funcionamiento”, indicó.

Secretario de Servicios Públicos, Julián Hirschfeld. Foto: Elonce.

Respecto de los controles, adelantó que no habrá sanciones económicas, aunque se trabajará en prevención y monitoreo. Además, remarcó que habrá un refuerzo de la seguridad en coordinación con la Policía de Entre Ríos durante la temporada.