Socavón en el Puente del Club de Pescadores: “Estamos trabajando para solucionarlo”

En Paraná, el emblemático puente del Club de Pescadores atraviesa una situación crítica tras las fuertes lluvias que provocaron un socavón en su cabecera, poniendo en riesgo la seguridad de socios y visitantes. La estructura, que conecta con la costanera este, requiere reparaciones para garantizar el tránsito seguro, mientras la institución coordina trabajos para restablecerlo en las próximas semanas.

Integrantes del cuerpo directivo de este espacio señalaron que el problema central es que el puente ha sufrido un socavón en la cabecera tras las últimas lluvias, dejando apenas un hormigón de 4 a 5 cm de espesor, lo que genera riesgo para cualquier vehículo que intente cruzarlo.

Socavón y riesgos del puente

Según explicaron desde el club, “el agua por el arroyo corre con mucha fuerza y se llevó todo lo que hacía de apoyo del puente. El puente en sí no sufrió modificaciones, pero la cabecera quedó en condiciones de riesgo”. Hasta ahora, el ingreso y egreso se realiza por la antigua entrada original del club, mientras se busca una solución para restaurar la cabecera y garantizar seguridad para socios y visitantes.

El presidente del Club agregó: “Queremos solucionar este problema lo más pronto posible porque nos quita mucho movimiento en el club tener el puente en estas condiciones. Lamentablemente el tema climático nos jugó la semana pasada. Este miércoles empezarían ya con las primeras obras”.

Recientemente, personal de la municipalidad se acercó al lugar para evaluar la situación y se puso a disposición para colaborar en los trabajos de reparación.

Plan de reparación y colaboración

La solución prevista incluye rehacer las bases y la cabecera del puente, además de prolongar su largo con tramos adicionales provistos por la agrupación de ingenieros del ejército, según comentaron desde el club. “Hay que rellenar el socavón de tres o cuatro metros de profundidad y reforzar la estructura; es una tarea ardua y costosa, más allá de que los números del club no están en rojo, pero estamos atendiendo las urgencias del caso”, detallaron.

Asimismo, destacaron que se agradece cualquier colaboración de vecinos y socios: “Bienvenido sea. Somos agradecidos de todo lo que nos pueda ayudar”. En cuanto a los tiempos de ejecución, explicaron que, si todo marcha según lo previsto, “en término de 20 días más o menos podríamos estar ya con el puente nuevamente en condiciones de ser usado”.

Coordinación con organismos y seguimiento

El presidente del Club también destacó la gestión con organismos externos: “Fue la semana pasada al batallón de ingenieros anfibio de Santa Fe, tiene contacto por ser de la fuerza, y técnicos en logística de este tipo de puentes vendrán a dar apoyo. No estamos con los brazos cruzados desde el primer día que se socavó, el 19 de febrero, y lo pusimos en campaña”.

Por último, reiteraron que el principal desafío sigue siendo económico: “Los recursos son escasos, pero se queden tranquilos que estamos trabajando. No soy de dar fechas exactas, pero estamos en marcha con la reparación del puente”.

Estacionamiento lindante al Club cerrado por seguridad

La Municipalidad de Paraná informó que, por razones preventivas, permanecerá cerrado uno de los estacionamientos ubicados en la Costanera baja de la ciudad. La medida se enmarca en tareas de seguridad y ese sentido, se precisó que el sector afectado es el ingreso cercano al puente lindante al Club de Pescadores, donde se amplió el vallado debido al deterioro de los laterales.