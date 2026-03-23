El puente de madera ubicado en el ingreso al Club de Pescadores de Paraná presenta un estado de riesgo tras las intensas lluvias registradas durante el fin de semana, que provocaron el socavamiento de parte de su estructura ubicada sobre avenida Laurencena, en la costanera de la capital entrerriana.

Puente de Club de Pescadores (foto Elonce)

El deterioro se originó a partir de las precipitaciones que alcanzaron los 108 milímetros durante el fin de semana, lo que derivó en serias complicaciones para la estructura, que ya había registrado inconvenientes durante el trágico temporal que azotó a Paraná el 19 de febrero.

La estructura, ubicada sobre el arroyo Antoñico a pocos metros de su desembocadura en el río Paraná, presenta un importante deterioro en sus cimientos, registró Elonce en imágenes.

Corre riesgo de derrumbe el puente de ingreso al Club de Pescadores de Paraná

Debido al peligro que representa la estructura dañada, el municipio dispuso una serie de medidas para prevenir accidentes. Entre ellas, se colocaron obstáculos para impedir el ingreso de vehículos a la zona afectada.

Puente de Club de Pescadores (foto Elonce)

Las autoridades remarcaron que el objetivo es evitar la circulación en un sector que actualmente no reúne condiciones de seguridad, especialmente tras el debilitamiento del terreno y la base del puente.

Puente de Club de Pescadores (foto Elonce)

El ingreso alternativo a la entidad deportiva deberá realizarse por cortada Padre Roberto Croce, a la que se accede por calle Estrada, pudo confirmar Elonce.

Pedido a la comunidad

Desde Protección Civil también solicitaron a la población no acercarse al lugar y evitar actividades de pesca en las inmediaciones al arroyo Antoñico. Advirtieron que, pese a las señalizaciones colocadas, aún se detecta presencia de personas en el sector.

En ese sentido, insistieron en que se trata de un espacio inseguro y pidieron respetar las restricciones vigentes para prevenir situaciones de riesgo.