Paraná Conflicto en el transporte de pasa

Sin colectivos de líneas urbanas en Paraná: el impacto en las ventas y la movilidad cotidiana

Los choferes mantienen la medida de fuerza tras cobrar solo el 50% del salario de agosto. Los usuarios del servicio dieron cuenta a Elonce del impacto en las ventas, la movilidad cotidiana y las consecuencias para trasladarse hasta el centro.

6 de Septiembre de 2025
Segundo día sin colectivos urbanos en Paraná
Segundo día sin colectivos urbanos en Paraná Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

Por segundo día consecutivo, los usuarios del transporte urbano de pasajeros permanecen sin servicio en Paraná debido a un paro de choferes nucleados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Entre Ríos. La medida de fuerza comenzó este viernes con inasistencia a los lugares de trabajo y afecta a las líneas urbanas 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16 y 23.

Paro de UTA en Paran&aacute; (foto Elonce)
Paro de UTA en Paraná (foto Elonce)

La protesta se lanzó luego de que los trabajadores cobraran únicamente el 50% de sus haberes correspondientes a agosto, sin respuestas por parte de la empresa al reclamo por el resto del salario.

Elonce realizó un relevamiento en la zona de plaza Alvear, donde vecinos relataron cómo la medida impacta en sus actividades. “Al haber paro de colectivos, no anda nadie en el centro, porque la falta de transporte perjudica a los trabajadores y a quienes tienen que hacer sus compras. Las ventas se redujeron hasta un 70% y es mucho para el centro de Paraná”, señaló un vendedor de plantas.

Segundo d&iacute;a sin colectivos en Paran&aacute; (foto Elonce)
Segundo día sin colectivos en Paraná (foto Elonce)

Un vecino comentó que debió viajar en la línea 4, correspondiente al servicio metropolitano, que se mantiene en funcionamiento. Otros destacaron que la ciudad se percibe “muy tranquila” y con poco movimiento en el inicio del fin de semana.

 

En tanto, una usuaria mencionó que recurre con frecuencia a aplicaciones de viajes como Uber, al considerar que ofrecen “un servicio relativamente más barato y de mejor calidad”.

