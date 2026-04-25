Se realiza la muestra colectiva "Del taller a la sala" en Sala Antequeda

Continúa la presentación de la muestra “Del taller a la sala” en la ex Sala Antequeda. Sobre la propuesta, Elonce dialogó con Gabriel Terencio, uno de los coordinadores del equipo de Aura.

“En la ex Antequeda ahora funciona un espacio de centro de experimentación de arte contemporáneo que se llama Aura y desde el año pasado abre sus puertas a instalaciones artísticas”, explicó Terencio.

Y aseguró: “En este caso en especial se inauguró el 10 y 11 de abril una muestra "Del taller a la sala: Formas de convivencia" en donde se reúnen 14 artistas de Paraná y también de otras localidades como Gualeguay, Cerrito”.

Gabriel Terencio

El responsable del área explicó que el espacio se divide en dos áreas. “Son cuatro artistas que muestran su obra y 10 artistas que acompañan con formato o modo feria”, señaló. Agregó que la sala tiene un espacio de 200 m² en donde se reúnen los artistas “para poder potenciar y plasmar y visibilizar el boceto, la idea de una obra de tanto plástica, escultórica para poder comunicar cómo va la obra final y a su vez cómo están los bocetos de esa misma obra”.

Proceso de curaduría y selección

Terencio indicó que existe una convocatoria donde los artistas han participado en una feria y muestra en enero, mientras que la segunda se realizó en abril. Los artistas conforman un colectivo que representa a la provincia de Entre Ríos.

Tras la muestra inaugural, que comenzó el pasado martes, se exhibe de de martes a sábado, de tarde en el horario de 17 a 20 horas con acceso libre y gratuito.

Sobre la convocatoria, explicitó: “Como se hizo el año pasado, se convoca a artistas de toda la provincia. En la página de Cultura, se invita a todos los colectivos, grupos o artistas individuales que quieran presentar una muestra. Se va a hacer una instancia de tres muestras en el año y comenzaría a partir de junio. Se reúne un jurado y selecciona a tres artistas de toda la provincia”.