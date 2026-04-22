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Está abierta la convocatoria 2026 del Centro Experimental de Arte Contemporáneo de Entre Ríos Aura

La inscripción del segundo llamado se extenderá hasta el 21 de mayo. Es otra iniciativa destinada a artistas visuales entrerrianos. Se seleccionarán hasta tres proyectos que integrarán la programación anual de exposiciones en el espacio.

22 de Abril de 2026
Espacio AURA.
Espacio AURA. Foto: (GPER).

La inscripción del segundo llamado se extenderá hasta el 21 de mayo. Es otra iniciativa destinada a artistas visuales entrerrianos. Se seleccionarán hasta tres proyectos que integrarán la programación anual de exposiciones en el espacio.

Está abierta la convocatoria 2026 del Centro Experimental de Arte Contemporáneo de Entre Ríos Aura. La inscripción del segundo llamado se extenderá hasta el 21 de mayo. Es otra iniciativa de la Secretaría de Cultura destinada a artistas visuales entrerrianos. Se seleccionarán hasta tres proyectos que integrarán la programación anual de exposiciones en el espacio de calle Alameda de la Federación 557, Paraná.

 

Los proyectos podrán desarrollarse en cualquiera de las prácticas, técnicas o disciplinas de las artes visuales, incluyendo propuestas multidisciplinarias, registros de procesos o laboratorios de experimentación durante el período de exhibición. Las categorías establecidas son Individual y Colectivo de dos o más integrantes.

Además de exponer en Aura, los proyectos seleccionados recibirán un reconocimiento económico mediante una contratación para un taller que deberán brindar sobre su obra, la cual será considerada como activación. Los montos son:

 

Categoría A (individual): 800.000 pesos.

 

Categoría B (colectivo): 1.300.000 pesos.

 

Podrán postularse artistas visuales entrerrianos y residentes en la provincia con acreditación comprobable, cumpliendo los requisitos establecidos en las bases y condiciones, que se pueden consultar en el siguiente enlace: https://drive.google.com/file/d/1ZeNLJQZVgnF-BaO5KwaqOmfsmfkIE4VQ/view?usp=drive_link .

 

Formulario de inscripción: https://forms.gle/QkdXbfcKuZWReHKm7 .

 

Consultas al mail: ceacaura@gmail.com .

 

Criterio de selección

 

Se tendrán en cuenta aquellos proyectos que tengan apertura hacia las estéticas visuales contemporáneas, que posibiliten el desarrollo de proyectos artísticos y que incluyan tanto el cruce de lenguajes como la investigación artística.

 

Se buscará asegurar la paridad de género e igualdad de representación tanto en el Comité Evaluador (integrado por tres especialistas de reconocida trayectoria), como en los proyectos seleccionados y los premiados. Quedará asegurada la representación federal de los proyectos seleccionados y premiados.

 

El anuncio de los proyectos seleccionados será el 29 de mayo.

Más información, en las redes de Cultura Entre Ríos.

Temas:

AURA Entre Ríos arte inscripción
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