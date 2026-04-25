La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos dio un concierto gratuito en el "Juanele": "Es placentero escuchar con respeto"

En la noche del sábado, la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos brindó un concierto gratuito en el Juanele. Al respecto, la intendenta de Paraná, Rosario Romero, dialogó con Elonce y expresó su emoción por lo vivido.

En ese sentido, Romero señaló: “Excelente la sinfónica, como siempre. Nos sigue sorprendiendo lo bien que hacen las cosas, la integración que tienen, las distintas edades que se ven en los músicos y por supuesto hoy un director invitado que se lució con nosotros, Axel Ansel”.

Asimismo, expresó su alegría por “la cantidad de gente que hubo, porque pusimos 600 sillas, hay 150 en el salón y había gente parada. Estamos pensando que había 750, 800 personas”. Y aseguró que “es muy placentero que se escuche con tanto respeto, que se aplauda de pie”. Sobre el espacio, indicó que se trata de un renovado centro cultural reinaugurado hace pocas semanas. El Juanele, aseguró, “viene haciendo lo suyo en la historia de Paraná durante los últimos 25 o 30 años, pero está cada día más lindo, incluso cuenta con estudios de acústica”, excelente.

La palabra del director invitado

Por su parte, el director de la Orquesta Sinfónica invitado, Axel Amsel, señaló que “es un placer, un honor estar en Paraná con esta orquesta. El repertorio, la primera obra que tocamos fue La Gran Pascua rusa de Nikolái Rimski-Kórsakov y la segunda la sexta sinfonía de Bethoven”.

El artista valoró que “son dos piezas que tienen un maridaje interesante”, y explicitó: “La Gran Pascua rusa es una pieza que mira el pasado de la cultura rusa y es para honrar lo que vivieron, lo que tienen juntos. Y la sexta Beethoven, la idea de lo que puede llegar a ser el futuro, de acordarnos lo que es el pasado, pero usarlo no como enemigo, sino como algo hermoso para poder amanecer otra vez”.

Acerca del repertorio, reveló que fue elegido junto al maestro Luis Gorel, el director titular de la orquesta en Entre Ríos. Destacó la labor de los músicos y los calificó como “excelentes”. “Fueron tan amables y generosos con su musicalidad, con su personalidad, recomendaciones. A mí me gusta comer y pasear, así que me dieron una bienvenida hermosa”, agregó.

“Se trata de poder conectarme con los músicos y crear algo bello para ustedes”, enfatizó.

Sobre el director invitado

Amsel se encuentra de gira. Nació en Capital Federal y a los 10 años se mudó a Estados Unidos con su familia. “Hice toda mi carrera, estudié allá y esta fue la primera vez que volví para trabajar en Argentina y debut, no solo de música, de director también en mi país”, contó.

Sobre Paraná, valoró: “Mi familia y yo estamos en shock de lo hermoso que es. No conocía, nunca había pasado. Estamos fascinados. No paramos de ver cosas lindas y caminando por el muelle y la verdad un lujo estar acá”.

A pesar de su vida en Estados Unidos, recordó a su país y señaló: “Argentina para mí es lo más, lo llevo en el corazón”.