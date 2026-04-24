El Museo Provincial de Bellas Artes celebra su centenario con la muestra “Un destello sostenido”

REDACCIÓN ELONCE
El Museo Provincial de Bellas Artes inauguró la muestra “Un destello sostenido” en el marco de los festejos por su centenario, con una propuesta que recorre su historia y acervo patrimonial.
El Museo Provincial de Bellas Artes se prepara para celebrar en 2026 sus 100 años de historia con una programación especial que ya comenzó a desplegarse en la ciudad de Paraná. En ese marco, quedó inaugurada la muestra “Un destello sostenido”, una propuesta que recorre el patrimonio del museo y su evolución a lo largo del tiempo.
La coordinadora del museo, Julia Acosta, destacó la importancia de esta iniciativa: “Hace un año estamos trabajando en esta propuesta expositiva”.
La exposición fue pensada como un recorrido histórico y artístico que pone en valor la figura de Pedro Martínez, primer director de la institución. “Fue el primer director del museo y quien realizó las gestiones para que esta institución tuviera su primer impulso”, explicó Acosta, destacando su rol como impulsor de un proyecto cultural que perdura hasta la actualidad.
Una muestra que recorre la historia del museo
La propuesta “Un destello sostenido” incluye un importante trabajo curatorial que reúne obras del acervo patrimonial del museo. Según detalló la coordinadora, el objetivo fue “traer a las salas la mayor cantidad de obras” para que el público pueda redescubrir la riqueza de la colección.
La muestra no será estática: se prevén nuevas inauguraciones y actualizaciones hasta el 30 de agosto, fecha en la que el museo cumplirá oficialmente su centenario. “Esta primera inauguración se va a continuar con dos inauguraciones más”, adelantó Acosta.
El enfoque de la exposición busca conectar pasado y presente, resaltando tanto la historia institucional como el vínculo con la comunidad artística local.
La cápsula del tiempo y la memoria institucional
Uno de los ejes centrales de la propuesta es la cápsula del tiempo, que recorre año a año la historia del museo desde su fundación en 1924 hasta la actualidad. Este recurso permite reconstruir hitos clave, transformaciones institucionales y cambios en la ciudad a lo largo de un siglo.
La cápsula también incorpora momentos recientes, como la adaptación del museo durante la pandemia, cuando debió reinventarse en formato virtual para mantener su vínculo con el público.
Un museo vivo y abierto a la comunidad
El proyecto centenario también pone en valor el trabajo del equipo del museo, que sostiene la institución a lo largo del tiempo. “Los trabajadores del museo son esenciales en el sentido de que encarnan todo el trabajo que se realiza y van adaptándose a las distintas gestiones”, señaló la coordinadora.
El Museo Provincial de Bellas Artes permanece abierto al público con entrada libre y gratuita, de martes a viernes de 8 a 13 y de 15 a 20, sábados de 9 a 12 y de 17 a 20, y domingos de 9 a 12, en calle Buenos Aires 355.
Con esta muestra, el museo invita a la comunidad a recorrer su historia, redescubrir su patrimonio y ser parte activa de una celebración que marca un siglo de vida cultural en Entre Ríos.