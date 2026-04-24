Asumieron las autoridades de la comisión vecinal San José del Puerto Nuevo en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
La comisión vecinal San José del Puerto Nuevo asumió en Paraná con el objetivo de profundizar su gestión y avanzar en soluciones para el barrio.
La comisión vecinal San José del Puerto Nuevo asumió formalmente sus funciones en la ciudad de Paraná, en un acto que se llevó a cabo en el centro cultural La Vieja Usina. Durante la ceremonia, sus integrantes destacaron la importancia de continuar con el trabajo iniciado en el período anterior y reforzar el vínculo con los vecinos.
La presidenta, Marta Rodríguez, remarcó que esta nueva etapa llega con mayor experiencia y aprendizaje acumulado. “Tan mal no nos debe haber ido porque nos metimos de nuevo en la gestión con la idea de continuar muchas de las cosas que hemos comenzado durante el primer periodo”, expresó, subrayando la continuidad de los proyectos impulsados anteriormente.
Además, destacó el crecimiento del equipo vecinalista desde sus inicios. “Cuando iniciamos éramos vecinalistas nuevísimos. Ahora hemos capitalizado un aprendizaje que nos va a servir para mejorar los logros y esa es la idea”, afirmó, poniendo el foco en la consolidación del trabajo comunitario.
Nuevos desafíos y prioridades para el barrio
En relación al territorio que abarca la comisión vecinal San José del Puerto Nuevo, Rodríguez detalló el cuadrante comprendido desde Laurencena hacia el río, continuando por Güemes, Moreno, San Martín y nuevamente hacia la zona costera. Se trata de un sector con características particulares, donde las demandas vecinales están fuertemente vinculadas al desarrollo urbano y la convivencia diaria.
Uno de los principales ejes de gestión será el tránsito, identificado como una de las problemáticas más relevantes del barrio. “Es una de las complicaciones grandes que tiene esta zona”, sostuvo la dirigente, anticipando que se trabajará con énfasis en buscar soluciones junto a las autoridades municipales.
En ese sentido, también se destacó la intención de continuar con la puesta en valor de los espacios públicos. La recuperación de uno de estos sectores fue señalada como un logro significativo de la gestión anterior, que ahora buscará profundizarse con nuevas propuestas.
Continuidad de proyectos y trabajo conjunto
Rodríguez valoró especialmente la restauración de un espacio comunitario durante su anterior mandato. “Eso fue un logro hermoso, que no va a quedar ahí. Nosotros vamos a trabajar en este periodo por la habitabilidad, por darle un contenido cultural”, afirmó, dejando en claro que el objetivo es consolidar espacios de encuentro para los vecinos.
Por su parte, Daniel Cottonaro resaltó la importancia del diálogo con el Estado local. “Quiero destacar la buena relación que tuve con la Municipalidad y con los funcionarios en general porque esto es un ida y vuelta, donde aparecen los reclamos de los vecinos”, expresó.