Realizarán un encuentro de deportes adaptados en San Benito que impulsa la inclusión

REDACCIÓN ELONCE
El encuentro de deportes adaptados en San Benito reunirá a personas con y sin discapacidad en una jornada gratuita que busca promover la inclusión y visibilizar la falta de espacios adecuados.
El primer encuentro de deportes adaptados en San Benito se llevará a cabo este sábado por la mañana en el Parque Vieytes, con una propuesta abierta a toda la comunidad y organizada por la Asociación Unidos por la Inclusión del área metropolitana. La iniciativa surge del impulso de familias que buscan generar espacios accesibles para la práctica deportiva y fortalecer la integración social.
En diálogo con medios locales, el organizador Gustavo Villagra brindó detalles sobre la actividad y destacó el carácter inclusivo de la convocatoria. “Este encuentro es el primero que vamos a realizar acá en en la ciudad de San Benito para toda persona discapacitada y no discapacitada”, explicó, subrayando que la propuesta no excluye a nadie y busca fomentar la participación colectiva.
La jornada contará con múltiples disciplinas adaptadas, entre ellas vóley, básquet y actividades rítmicas. Además, se anticipa la participación de jóvenes destacadas a nivel nacional. “La profe de ritmo trae desde Paraná dos nenas con síndrome de Down que fueron campeonas nacionales”, señaló Villagra, evidenciando el nivel y la motivación de quienes formarán parte del encuentro.
Un evento abierto y en crecimiento
El evento comenzará a las 9 de la mañana y se extenderá hasta el mediodía. La organización decidió que no haya requisitos formales para participar. “Tienen que venir simplemente tiene que hacerse presente y disfrutar de las actividades que estamos organizando para mañana”, afirmó el organizador, remarcando que no se cobra inscripción ni se exige registro previo.
En cuanto a la convocatoria, las expectativas superaron lo inicialmente previsto. “La verdad que nosotros empezamos con cuatro, ya tenemos más o menos 20 y estamos haciendo mucha publicidad al encuentro de mañana”, explicó Villagra, anticipando que podrían sumarse más participantes provenientes de distintas localidades cercanas.
El crecimiento del proyecto también se vincula con el apoyo recibido por municipios del área metropolitana, que han facilitado recursos y acompañamiento. Sin embargo, el camino no ha estado exento de dificultades, especialmente en lo relacionado con la disponibilidad de espacios adecuados.
La falta de infraestructura, el principal desafío
Uno de los principales obstáculos que enfrenta el desarrollo de los deportes adaptados es la escasez de lugares donde entrenar. “La mayoría de la veces el problema es el el lugar físico para llevar los chicos para que practiquen algún deporte”, sostuvo Villagra, marcando una problemática estructural que limita el acceso de muchas personas.
En ese contexto, destacó el rol de algunas entidades que sí abrieron sus puertas. “El único club que también aprovecho y agradezco al presidente del club Olimpia, a Gustavo Agasse, quién fue quien nos abrió la puerta del club”, expresó, reconociendo el compromiso de quienes acompañaron la iniciativa desde el inicio.