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Paraná Propuestas de la Municipalidad

Un fin de semana de ferias populares, artesanos y sabores en Paraná

Paraná cuenta con una agenda cargada de actividades al aire libre, con ferias populares, artesanos y una celebración gastronómica especial para disfrutar en familia. El detalle de los horarios en cada lugar.

24 de Abril de 2026
Ferias populares, artesanos y sabores en Paraná.
Ferias populares, artesanos y sabores en Paraná. Foto: (Archivo).

Paraná cuenta con una agenda cargada de actividades al aire libre, con ferias populares, artesanos y una celebración gastronómica especial para disfrutar en familia. El detalle de los horarios en cada lugar.

Un fin de semana de ferias y sabores en Paraná. Paraná cuenta con una agenda cargada de actividades al aire libre, con ferias populares, artesanos y una celebración gastronómica especial para disfrutar en familia.

 

El sábado arrancará temprano con la Feria en tu Barrio, que funcionará de 8:00 a 12:30 hs en la plaza Sáenz Peña (sobre calle Villaguay), ofreciendo alimentos frescos a precios populares y accesibles para todos los vecinos.

En simultáneo, y durante toda la jornada, de 10:00 a 20:00 hs, el Paseo Matero convocará a emprendedores y artesanos sobre la costanera, frente a la plaza Petit Pisant. Además, el Mercado Sud será escenario de la celebración por el segundo aniversario del puesto Quesos y Salames, con degustaciones y sorteos de quesos y salames en una jornada festiva ideal para los amantes de la gastronomía regional.

 

El domingo traerá una propuesta doble. Desde las 9:00 hasta las 18:00 hs, en el parque Hortícola se hará la Feria Periurbana, donde emprendedores y productores hortícolas locales expondrán sus productos frescos de temporada. Mientras tanto, el Paseo Matero volverá a abrir sus puertas sobre la Costanera de 10:00 a 20:00 hs, repitiendo la propuesta artesanal y emprendedora del día anterior.

 

El subsecretario de Producción Oscar Bustamante destacó "la importante cantidad de espacios de trabajo para emprendedores, puesteros y productores, en sintonía con la idea de Estado facilitador y la activa política de promoción de la comercialización de la gestión de la intendenta Rosario Romero".

Temas:

Paraná Productores emprendedores Feria en tu barrio Fin de Semana
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