Con variadas propuestas, se realizó el Paseo Matero frente a la Plaza Le Petit Pisant

En el paseo costero frente a la Plaza Le Petit Pisant se llevó a cabo el Paseo Matero, con gran convocatoria de emprendedores y artesanos. Elonce dialogó con visitantes, quienes asistieron con familia y amigos.

“Visitamos a todos los artesanos y después con los juegos para chicos, después vamos a comer algo”, señaló una mujer.

En tanto, los emprendedores exhiben sus producciones en distintos materiales, tales como mates, artesanías con piedras.

“Todos los colores tienen un significado. El azul, comunicación, el rosa, el amor, el cuarzo, el cuarzo, el blanco es la paz, el rojo contra la envidia”, explicó la emprendedora.

Otra artesana realiza creaciones en cemento, cerámico, velas, aromatizadores de yeso. La mujer, Renata Sotovento, trabaja en su casa donde montó un taller.

En el espacio artesano también hay productos como sahumerios y duendecitos, figuras en resina, portasahumerios.

En otro espacio, una emprendedora que trabaja con cristales y piedras, señaló: “Me gusta sorprender a la gente con cosas nuevas”.

Asimismo, hay emprendimientos de postres y comidas dulces para acompañar con el mate, como torta de ricota, budines con dulce de leche, lemon pie, todo casero.

“Hace 3 años que estoy con este emprendimiento”, señaló la dueña de las comidas caseras.

Se realiza el Paseo Matero Frente a la Plaza Le Petit Pisant-ELONCE-25/04/2026

Celebraciones por el Día del Trabajador

Este viernes 1° de mayo se realizará una nueva edición del encuentro por el Día del Trabajador en la ciudad de Paraná. La propuesta, impulsada por el Gobierno de Entre Ríos, tendrá como epicentro la Plaza San Miguel y comenzará a partir de las 15.

La actividad incluirá una feria de emprendedores con más de 40 stands, una variada oferta gastronómica con food trucks y espectáculos musicales para todo público. Además, contará con la participación de sindicatos de trabajadores, reforzando el carácter conmemorativo de la jornada.

El evento es organizado por las secretarías de Trabajo y de Cultura, dependientes del Ministerio de Gobierno, con el objetivo de generar un espacio de encuentro y reconocimiento a las luchas históricas del movimiento obrero.

Feria, trabajo y memoria colectiva

En el marco del Día del Trabajador, la feria se desarrollará sobre calle Buenos Aires, entre Laprida y Alameda de la Federación, congregando a emprendedores locales y regionales. Entre artistas, técnicos y expositores, la jornada generará oportunidades laborales para más de 100 personas.

Como parte de las actividades culturales, se inaugurará la muestra “Manos que hacen mundo” en el Museo Histórico Martiniano Leguizamón, que podrá visitarse entre las 15 y las 18.

La exposición incluirá herramientas de trabajo antiguas, material fotográfico histórico aportado por sindicatos y espacios museográficos, además de pinturas pertenecientes a la colección del Museo de Bellas Artes.