River empata con Aldosivi en el Monumental por el Torneo Apertura

River empata 0 a 0 con Aldosivi en el Monumental por la 16° jornada del Torneo Apertura. El Millonario buscará reponerse del duro golpe sufrido ante Boca en el Superclásico.
River recibe a Aldosivi en el Monumental por la 16° jornada del Torneo Apertura. El Millonario buscará reponerse del duro golpe sufrido ante Boca en el Superclásico el pasado domingo, cuando cayó 1 a 0 con gol de Leandro Paredes de penal.
Aquella derrota, la primera en la era Coudet, supuso un simbronazo para un equipo que venía invicto desde la llegada del nuevo entrenador. El Tiburón, por su parte, buscará su primer triunfo en el certamen y respirar en la lucha por la permanencia.
El desarrollo del partido:
30' PT: Aldosivi casi sorprende a River
Esteban Rolón vio a Santiago Beltrán adelantado e intentó desde lejos convertir en el Monumental. El arquero de River estuvo atento para atajar la pelota pero fue el primer aviso del Tiburón.
24' PT: Salas se perdió el primero
Tras un córner, la pelota rebotó en dos jugadores de Aldosivi y le quedó a Maxi Salas, que dentro del área chica, sin dudarlo, remató al arco, pero la pelota se fue afuera.
MAXI SALAS SE PERDIÓ EL 1-0 DE RIVER ANTE ALDOSIVI EN EL MONUMENTAL 😳#LPFxTNTSports
Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E pic.twitter.com/mtRfKFIVk3— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) April 26, 2026
21' PT: Primer cambio y preocupación en Aldosivi
Martín García, quien fue el primer amonestado del partido, fue a pelear una pelota, pero en el choque con un jugador de River en el aire cayó mal y tuvo que retirarse en camilla. Se retiró llorando de la cancha. En su lugar ingresó Tomás Fernández.
19' PT: River se queda sin ideas
El conjunto de Eduardo Coudet intenta generar ataques rápidos, pero en las últimas llegadas por las bandas termina enviando centros sin precisión.
15' PT: River no puede romper la defensa de Aldosivi
El Milonario continúa manejando la pelota e intenta, a su manera, llegar al área del rival que está bien acomodado y corta cualquier avance.
10' PT: River maneja la pelota
El Millonario controla el juego ante un rival que espera cerca de su área.
2' PT: River casi marca el primero
Tras un córner, lograron desviar la pelota que se fue cerca del arco de Aldosivi en la primera llegada del encuentro.
GALOPPO TIRÓ EL TACO A LA PASADA Y CASI HACE UN GOLAZO PARA RIVER VS. ALDOSIVI ⚽❌#LPFxTNTSports
Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E pic.twitter.com/vBu5HNeoFC— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) April 26, 2026
Formación de River
El entrenador de River, Eduardo Coudet, confirmó el equipo que saldrá al campo de juego del estadio Monumental para enfrentar a Aldosivi de Mar del Plata por la decimosexta fecha de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.
Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Tomás Galván, Giuliano Galoppo; Ian Subiabre, Facundo Colidio y Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coudet.
Formación de Aldosivi
El entrenador de Aldosivi de Mar del Plata, Israel Damonte, confirmó el equipo que saldrá al campo de juego del estadio Monumental para enfrentar a River por la decimosexta fecha de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.
Axel Werner; Rodrigo González, Néstor Breitenbruch, Santiago Moya, Nicolás Zalazar, Lucas Rodríguez; Martín García, Esteban Rolón, Felipe Anso; Agustín Palavecino y Nicolás Cordero. DT: Israel Damonte.