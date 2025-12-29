Se produjo un incendio en reconocida inmobiliaria de Paraná: habría sido por un cortocircuito

REDACCIÓN ELONCE
“Gracias al accionar de los Bomberos se pudo sofocar enseguida”, comentó el padre del dueño de la reconocida inmobiliaria de Paraná. Además, precisó: “Todo tiene solución”.
Se produjo un incendio en una reconocida inmobiliaria de la ciudad de Paraná este lunes en horas de la tarde. Fue pasadas las 18 horas en calle Tucumán y su intersección con Narciso Laprida, según detallaron a Elonce. Afortunadamente, no se tuvo que lamentar heridos y solamente hubo daños materiales.
Luis, padre del dueño de la inmobiliaria, dialogó con Elonce y comentó: “Fue producto del calor que hubo un cortocircuito. Estaba por otro sector de la ciudad y gracias al accionar de los Bomberos se pudo sofocar enseguida”.
“Todo tiene solución”, expresó tras el episodio el hombre. Además, comentó que no hubo inconvenientes en el interior de la inmobiliaria.
“Mañana nos pondremos a limpiar y a volver al ruedo, como todos los días”, sostuvo a Elonce. Cabe destacar el accionar de funcionarias policiales de la División Minoridad, quienes dieron aviso a los bomberos.