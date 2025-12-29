 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Paraná

Se produjo un incendio en reconocida inmobiliaria de Paraná: habría sido por un cortocircuito

“Gracias al accionar de los Bomberos se pudo sofocar enseguida”, comentó el padre del dueño de la reconocida inmobiliaria de Paraná. Además, precisó: “Todo tiene solución”.

29 de Diciembre de 2025
Inmobiliaria Lorenzón
Inmobiliaria Lorenzón Foto: Bomberos.

REDACCIÓN ELONCE

“Gracias al accionar de los Bomberos se pudo sofocar enseguida”, comentó el padre del dueño de la reconocida inmobiliaria de Paraná. Además, precisó: “Todo tiene solución”.

Se produjo un incendio en una reconocida inmobiliaria de la ciudad de Paraná este lunes en horas de la tarde. Fue pasadas las 18 horas en calle Tucumán y su intersección con Narciso Laprida, según detallaron a Elonce. Afortunadamente, no se tuvo que lamentar heridos y solamente hubo daños materiales.

 

 

 

Luis, padre del dueño de la inmobiliaria, dialogó con Elonce y comentó: “Fue producto del calor que hubo un cortocircuito. Estaba por otro sector de la ciudad y gracias al accionar de los Bomberos se pudo sofocar enseguida”.

 

Parte del incendio. Foto: Bomberos
Parte del incendio. Foto: Bomberos

 

“Todo tiene solución”, expresó tras el episodio el hombre. Además, comentó que no hubo inconvenientes en el interior de la inmobiliaria.

 

El vidrio tendr&aacute; que ser reemplazado. Foto: Elonce.
El vidrio tendrá que ser reemplazado. Foto: Elonce.

 

“Mañana nos pondremos a limpiar y a volver al ruedo, como todos los días”, sostuvo a Elonce. Cabe destacar el accionar de funcionarias policiales de la División Minoridad, quienes dieron aviso a los bomberos.

 

Se produjo un incendio en reconocida inmobiliaria de Paraná: habría sido por un cortocircuito

Temas:

Incendio Inmobiliaria Paraná
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso