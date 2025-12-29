Murió un hombre tras caer de una moto de agua en el río Paraná

El accidente ocurrió en la costa del río Paraná, en jurisdicción de la ciudad de Corrientes. Un hombre de 35 años falleció tras caer de una moto de agua en la que paseaba junto a otro joven, pese a ser rescatado y trasladado de inmediato a la orilla.
Un fatídico accidente náutico ocurrió en la tarde de este domingo sobre la costa del río Paraná, en jurisdicción de la capital de Corrientes. La policía de la vecina provincia informó el fallecimiento de un hombre de 35 años que perdió la vida luego de caer accidentalmente al agua mientras circulaba en una moto náutica.
El siniestro se registró aproximadamente a las 19:30 horas, cuando dos hombres, de 29 y 35 años, paseaban a bordo de un vehículo marca Yamaha. Por causas que se intentan establecer mediante las pericias de rigor, el mayor de los tripulantes perdió el equilibrio y cayó de forma imprevista a la superficie acuática.
Su compañero reaccionó de inmediato y logró auxiliarlo, trasladándolo rápidamente hasta la orilla para intentar reanimarlo. Sin embargo, al llegar a tierra firme, se constató que el hombre ya se encontraba sin signos vitales. Al lugar acudió personal de la Prefectura Naval Argentina, fuerza que posee la competencia sobre la seguridad en los corredores fluviales, dio cuenta Misiones Online
Ante la naturaleza del hecho y tras las primeras averiguaciones, las autoridades judiciales en turno determinaron que no se iniciaran actuaciones penales adicionales, al encuadrarse preliminarmente como un accidente. El cuerpo fue examinado por los médicos forenses para confirmar la causa del deceso, mientras que el vehículo involucrado quedó preventivamente bajo custodia.