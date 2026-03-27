Reiniciaron obras en el Túnel Subfluvial tras fallas de calidad en el pavimento

Se reiniciaron los trabajos de demolición y reconstrucción de losas de hormigón en pavimento rígido en el Túnel Subfluvial, luego de que la obra fuera paralizada por no cumplir con los estándares de calidad exigidos. Las tareas se concentran en sectores cercanos a las cabinas de peaje y forman parte de un proceso de mejora en la infraestructura vial.

Desde el Ente Interprovincial del Túnel Subfluvial a cargo indicaron que los trabajos están nuevamente en marcha tras alcanzar un acuerdo con la empresa contratista.

Problemas de calidad y controles técnicos

El responsable técnico Sergio Espinoza explicó a Elonce que la paralización se debió a deficiencias en la resistencia del hormigón utilizado. “No se llegó a los estándares previstos en los pliegos, lo que obligó a detener la obra”, señaló.

El control estuvo a cargo de equipos técnicos del ente y de Vialidad de Santa Fe, que aportaron laboratorios y asistencia especializada.

Alcance de los trabajos, plazos y finalización de la obra

Las tareas consisten en la reconstrucción de losas de hormigón en los playones de circulación ubicados fuera del Túnel; y aclararon que no se interviene en el interior del viaducto, donde la calzada es de asfalto.

Los trabajos se desarrollan principalmente en la zona de peajes, donde se detectaron las fallas.

Peaje en el Túnel Subfluvial (foto Elonce)

El plazo estimado para la finalización de los trabajos es de 120 días, siempre que las condiciones se mantengan según lo previsto. De cumplirse los tiempos, la obra concluiría entre fines de junio y principios de julio.

Las autoridades solicitaron paciencia a los usuarios y destacaron que las tareas apuntan a mejorar la seguridad y durabilidad de la infraestructura.

Control de tránsito y camiones

Además, se revisan los protocolos de circulación, especialmente en relación con la altura de los camiones.

Espinoza reveló que "se detectaron inconvenientes por vehículos que exceden los límites permitidos y generan riesgos para la estructura".

Peaje en el Túnel Subfluvial (foto Elonce)

Desde el Ente Interprovincial del Túnel Subfluvial indicaron que se intensificaron los controles y se trabaja con empresas de transporte para evitar incidentes.