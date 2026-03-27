 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Paraná

Reiniciaron obras en el Túnel Subfluvial tras fallas de calidad en el pavimento

Retomaron trabajos de demolición y reconstrucción en sectores cercanos al peaje del Túnel Subfluvial. Desde el Ente Interprovincial aseguraron a Elonce que la empresa asumirá los costos y estiman finalizar hacia mitad de año.

27 de Marzo de 2026
Obras en el Túnel Subfluvial
Obras en el Túnel Subfluvial Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

Retomaron trabajos de demolición y reconstrucción en sectores cercanos al peaje del Túnel Subfluvial. Desde el Ente Interprovincial aseguraron a Elonce que la empresa asumirá los costos y estiman finalizar hacia mitad de año.

Se reiniciaron los trabajos de demolición y reconstrucción de losas de hormigón en pavimento rígido en el Túnel Subfluvial, luego de que la obra fuera paralizada por no cumplir con los estándares de calidad exigidos. Las tareas se concentran en sectores cercanos a las cabinas de peaje y forman parte de un proceso de mejora en la infraestructura vial.

 

Desde el Ente Interprovincial del Túnel Subfluvial a cargo indicaron que los trabajos están nuevamente en marcha tras alcanzar un acuerdo con la empresa contratista.

Problemas de calidad y controles técnicos

 

El responsable técnico Sergio Espinoza explicó a Elonce que la paralización se debió a deficiencias en la resistencia del hormigón utilizado. “No se llegó a los estándares previstos en los pliegos, lo que obligó a detener la obra”, señaló.

 

El control estuvo a cargo de equipos técnicos del ente y de Vialidad de Santa Fe, que aportaron laboratorios y asistencia especializada.

 

Alcance de los trabajos, plazos y finalización de la obra

 

Las tareas consisten en la reconstrucción de losas de hormigón en los playones de circulación ubicados fuera del Túnel; y aclararon que no se interviene en el interior del viaducto, donde la calzada es de asfalto.

 

Los trabajos se desarrollan principalmente en la zona de peajes, donde se detectaron las fallas.

Peaje en el T&uacute;nel Subfluvial (foto Elonce)
Peaje en el Túnel Subfluvial (foto Elonce)

El plazo estimado para la finalización de los trabajos es de 120 días, siempre que las condiciones se mantengan según lo previsto. De cumplirse los tiempos, la obra concluiría entre fines de junio y principios de julio.

 

Las autoridades solicitaron paciencia a los usuarios y destacaron que las tareas apuntan a mejorar la seguridad y durabilidad de la infraestructura.

 

Control de tránsito y camiones

 

Además, se revisan los protocolos de circulación, especialmente en relación con la altura de los camiones.

 

Espinoza reveló que "se detectaron inconvenientes por vehículos que exceden los límites permitidos y generan riesgos para la estructura".

Peaje en el T&uacute;nel Subfluvial (foto Elonce)
Peaje en el Túnel Subfluvial (foto Elonce)

Desde el Ente Interprovincial del Túnel Subfluvial indicaron que se intensificaron los controles y se trabaja con empresas de transporte para evitar incidentes.

Temas:

Túnel Subfluvial infraestructura
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso