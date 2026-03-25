Se realizan bacheos en el Túnel Subfluvial para el cumplimiento de estándares de resistencia

En el marco de la ejecución del plan integral de obras que lleva adelante el Túnel Subfluvial, se procedió a la reparación de una superficie de casi 2000 m2 de losas de hormigón en pavimento rígido. A partir de los controles de calidad que se realizan de forma permanente, el área de Inspección del Ente interprovincial detectó sectores que no cumplían con los estándares técnicos exigidos en el pliego de condiciones.

En este sentido, tras los ensayos de laboratorio realizados sobre probetas y testigos calados que se extraen del hormigón utilizado en obra, los equipos técnicos -conformados en el marco del convenio entre la Dirección Provincial de Vialidad de Santa Fe y el Ente Interprovincial del Túnel Subfluvial- determinaron que algunos paños de hormigón presentan variaciones en su resistencia final. Si bien el material cumple con la dosificación solicitada en el pliego N° 483/25 "Bacheo en Pavimento Rígido", los resultados `in situ¿ arrojaron valores que no cumplen con la resistencia durabilidad exigida.

Garantía y responsabilidad de la empresa

En virtud de las cláusulas de garantía establecidas en el contrato, se ha dispuesto que la empresa contratista proceda a la demolición y reconstrucción de los sectores observados, siendo responsabilidad total de la firma constructora asegurar que el resultado final coincida con la fórmula aprobada por pliego, informaron fuentes provinciales.

Cronograma de trabajos

Las tareas iniciaron este miércoles y generaron reducciones de calzada y desvíos de tránsito en ambas cabeceras.

En ese marco, se solicitó a los usuarios conducir con precaución y respetar la señalización prevista a fin de minimizar los inconvenientes en el tránsito.