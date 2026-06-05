Paraná tendrá su primer Fashion Week: será a beneficio de neonatología del hospital San Roque

Este domingo desde las 17 horas Paraná será sede por primera vez del Fashion Week, un evento de alcance internacional que también se realiza en grandes ciudades del país como Buenos Aires, Mar del Plata, Mendoza, Córdoba y Santa Fe. El desfile será en el Howard Johnson Mayorazgo y reunirá a diseñadores, modelos e influencers.

La iniciativa llega de la mano de la agencia de modelos de Susana Scalvinoni y tendrá un fuerte fin solidario: recaudar fondos a beneficio de la Fundación Neonatológica (Fundneo), que apoya al servicio de Neonatología del Hospital Materno Infantil San Roque.

“Es la primera vez que es un evento muy importante. Todos los eventos que hacemos son importantes, pero este es un desafío grande”, destacó Scalvinoni.

Sobre la magnitud del evento, remarcó: “El Fashion Week empieza en Milán, sigue en Francia y en Londres. Ese es el original. Este es el Argentina Fashion Week y es la primera vez que viene a Paraná”.

Susana Scalvinoni

Además, subrayó la relevancia que tiene para las modelos participar: “Llegar al Fashion Week para mí ya es haber llegado a todo. Decir ‘estuve en el Fashion Week’ suma muchísimo en el currículum”.

El evento contará principalmente con diseñadores de Entre Ríos, buscando potenciar el talento local. “La idea es impulsar lo nuestro. No tantos diseñadores porque el Fashion Week se hace en una semana, pero acá comenzamos con un día”, explicaron.

Un evento con impacto solidario

Más allá de la moda, el desfile tiene un objetivo central: colaborar con Fundneo, una organización sin fines de lucro que apoya al servicio de Neonatología del Hospital Materno Infantil San Roque.

Mirta Vega de Cuestas

“Hace 30 años que estamos trabajando y cada vez que Susana puede ayudarnos con un evento así, para nosotros es muy importante”, señaló la referente de la fundación, Mirta Vega de Cuestas.

Actualmente, la institución busca recaudar fondos para adquirir un equipo láser fundamental para tratar a bebés prematuros con problemas de visión.

Foto: Fundneo

“Ese láser es fundamental porque puede evitar incluso la ceguera. Hoy los bebés tienen que ser trasladados a Santa Fe para operarse porque el de Paraná se rompió”, explicó.

El costo del equipo ronda los 35 mil dólares, y ya se ha logrado reunir parte del dinero. “Nos está faltando menos de la mitad. Este evento va a ser un empujón grande”, afirmó.

También detalló el trabajo integral que realizan con las familias: “Tenemos una residencia para mamás del interior, donde se les brinda comida, contención psicológica y todo lo que necesiten hasta que se van con su bebé en brazos”.

En ese marco, Vega de Cuestas remarcó la importancia de un espacio clave: “Construimos la ‘salita del abrazo’, donde los médicos dan los informes. Todas las reuniones terminan en un abrazo y no hay nada más contenedor que eso”.

Entradas y cómo colaborar

Las entradas aún están disponibles y pueden adquirirse comunicándose al 343 6216195. Además, quienes no puedan asistir pueden colaborar mediante transferencias al alias “Fundneo”.