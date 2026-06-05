Buscan padrinos para que cinco estudiantes entrerrianos puedan continuar estudiando

REDACCIÓN ELONCE
La Fundación Fonbec realizará un encuentro entre becarios y padrinos este sábado en Paraná. Actualmente acompaña a unos 40 estudiantes en Entre Ríos y mantiene cinco jóvenes en lista de espera que necesitan apoyo económico para continuar sus estudios, supo Elonce.
La Fundación Fondo de Becas para Estudiantes (Fonbec) realizará este sábado un desayuno de encuentro entre becarios, padrinos y colaboradores en Paraná, con el objetivo de visibilizar el trabajo que desarrolla para acompañar a niños, adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad socioeconómica que buscan continuar sus estudios.
La actividad se llevará a cabo desde las 10 en el Hotel del Círculo, ubicado en calle Belgrano 157. Los interesados en participar o conocer más sobre la propuesta pueden comunicarse al 3435-142089.
Marisel Retamal, integrante de Fonbec en Entre Ríos, destacó a Elonce la importancia de generar espacios donde puedan escucharse las historias de vida de los estudiantes beneficiarios. “No hay mejor cosa que escuchar los testimonios de los chicos y de sus familias, porque quieren estudiar y no bajan los brazos”, afirmó.
Apoyo para que los jóvenes continúen estudiando
La fundación trabaja desde hace más de dos décadas promoviendo el acceso y la permanencia en el sistema educativo a través de becas financiadas por padrinos, madrinas o empresas comprometidas con la educación.
“Nuestra labor fundamental es apoyarlos económicamente a través de una beca que proviene del aporte de un padrino o una madrina para que esos chicos no abandonen sus estudios”, explicó Retamal.
La convocatoria está dirigida a estudiantes con buen desempeño académico que atraviesan dificultades económicas o sociales que podrían poner en riesgo la continuidad de su trayectoria educativa.
“Son chicos que se destacan porque nunca bajan los brazos. Siguen adelante pese a historias muy difíciles y nos dan un ejemplo de lo que significa pelearla todos los días”, señaló.
Cinco estudiantes esperan un padrino en Entre Ríos
Actualmente, Fonbec acompaña a alrededor de 40 estudiantes entrerrianos, mientras que otros cinco permanecen en lista de espera a la espera de un padrino que pueda respaldar su formación.
Tres de esos casos corresponden a Paraná. Entre ellos se encuentra un alumno de nivel primario que vive en la zona del Acceso Norte y realiza un importante esfuerzo para sostener su escolaridad.
También figura un estudiante de cuarto año de una escuela técnica que perdió el apoyo de su padrino y necesita encontrar rápidamente un nuevo benefactor para continuar recibiendo la ayuda económica.
A ellos se suma una estudiante universitaria que, según destacaron desde la fundación, representa un ejemplo de perseverancia y compromiso frente a múltiples dificultades.
Una red solidaria que funciona en todo el país
Fonbec desarrolla su tarea en Argentina desde 1999 y cuenta actualmente con más de 16 filiales distribuidas en distintas provincias. A nivel nacional, la organización acompaña a más de 2.000 becarios que reciben apoyo económico para continuar sus estudios. La filial de Entre Ríos es una de las más recientes dentro de la estructura de la fundación.
Además de los tres estudiantes paranaenses, otros dos jóvenes de Hasenkamp que cursan el nivel secundario también esperan ser vinculados con padrinos que les permitan sostener su formación.
Desde la entidad remarcaron que cada aporte representa una oportunidad concreta para que un estudiante pueda continuar construyendo su futuro a través de la educación.