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Paraná Se realizó en Sala Mayo

Paraná promovió una nueva jornada de donación voluntaria de sangre

Se llevó adelante una nueva jornada de donación voluntaria de sangre en Sala Mayo. La actividad tuvo como objetivo fortalecer los bancos de sangre y concientizar a la comunidad sobre la importancia de este acto solidario que puede salvar vidas.

17 de Junio de 2026
Jornada de donación voluntaria de sangre.
Jornada de donación voluntaria de sangre. Foto: (MdP).

Se llevó adelante una nueva jornada de donación voluntaria de sangre en Sala Mayo. La actividad tuvo como objetivo fortalecer los bancos de sangre y concientizar a la comunidad sobre la importancia de este acto solidario que puede salvar vidas.

La Municipalidad de Paraná, en articulación con el Programa Provincial de Hemoterapia, llevó adelante una nueva jornada de donación voluntaria de sangre en Sala Mayo. La actividad tuvo como objetivo fortalecer los bancos de sangre y concientizar a la comunidad sobre la importancia de este acto solidario que puede salvar vidas.

 

La propuesta forma parte de un trabajo sostenido que se desarrolla semanalmente en distintos puntos de la ciudad y de la provincia, acercando a vecinos y vecinas la posibilidad de donar sangre de manera voluntaria, habitual y segura.

 

La secretaria de Salud de la Municipalidad, Claudia Enrique, destacó que “la gestión de la intendenta Rosario Romero impulsa políticas públicas orientadas a la prevención, la promoción de la salud y la generación de espacios que faciliten el acceso de la comunidad a prácticas sanitarias fundamentales”.

 

Por su parte, la subsecretaria de Salud, Miriam Gauna, valoró la respuesta de la ciudadanía: “Observamos un importante compromiso de la comunidad con esta iniciativa, que recorre semanalmente diferentes sectores de Paraná y localidades del interior provincial, promoviendo la donación voluntaria como una práctica solidaria y permanente”.

En tanto, la coordinadora técnica del Programa Provincial de Hemoterapia, Gabriela Jacobo, remarcó la necesidad de seguir promoviendo estas acciones: “Es fundamental generar conciencia sobre la importancia de la donación voluntaria de sangre, porque cada donación representa una oportunidad para ayudar y brindar respuesta a quienes atraviesan situaciones de salud que requieren transfusiones”.

 

La actividad reafirma el compromiso conjunto entre el Municipio y la Provincia para fortalecer el sistema de salud y garantizar la disponibilidad de sangre segura para quienes la necesiten.

 

Realizan una jornada solidaria de donación de sangre en Sala Mayo

Temas:

Jornada solidaria Municipalidad de Paraná Sala Mayo sangre
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