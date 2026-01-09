Música en el Anfiteatro comienza este sábado con una noche a pura cumbia

La primera edición del año de Música en el Anfiteatro estará dedicada a la cumbia y se realizará este sábado 10 de enero, a partir de las 20 horas, en el Anfiteatro Héctor Santángelo, de la ciudad de Paraná. Se presentarán Bam Band Orquesta, Pegó en el Palo y Preguntale Aquel. La jornada contará además con patio gastronómico.

Organizada por la Municipalidad, la propuesta cultural invita a disfrutar de espectáculos musicales al aire libre, con entrada libre y gratuita, en uno de los espacios públicos más emblemáticos de la ciudad. En ediciones anteriores, la propuesta reunió a miles de personas y se convirtió en un punto destacado de la agenda cultural de verano de la ciudad.

En esta primera fecha se presentarán:

LOS BAM BAND

Los Bam Band Orquesta son una de las expresiones más auténticas y queridas de la cumbia santafesina actual. Nacida del talento y la unión familiar de los hermanos Gaete —Iván “Bam Bam” y Claudio, entre otros—, la banda tiene sus raíces en el reconocido Grupo Cali, desde donde comenzaron a forjar un camino propio dentro de la movida tropical argentina.

Con un estilo festivo, popular y profundamente bailable, Los Bam Band Orquesta se destacan por shows cargados de energía y alegría. Sus canciones, de letras simples y cercanas, hablan de la vida cotidiana, el amor y las historias del barrio, logrando una conexión genuina con el público. Muchos de sus temas son grabados en su propio estudio casero, reflejando una identidad familiar, trabajadora y auténtica.

PEGÓ EN EL PALO

Tienen un gran repertorio con covers de bandas históricas y actuales. Con el paso del tiempo, se convirtieron en uno de los grupos más populares de la provincia participando en festivales provinciales y nacionales junto a grandes artistas.

PREGUNTALE AQUEL

Banda local con un amplio repertorio en cumbias santafesinas, clásicas y cuartetos.

Cada una de las agrupaciones aportará su impronta a una noche dedicada a uno de los géneros más populares y convocantes de la música latinoamericana, reafirmando el carácter festivo y comunitario del ciclo.

Música en el Anfiteatro forma parte de las propuestas culturales impulsadas durante la temporada de verano, con el objetivo de acercar expresiones artísticas diversas a distintos barrios y espacios de la ciudad.