Festival popular en el Parque Lineal Sur: música en vivo, feria y gastronomía este viernes

El Parque Lineal Sur será escenario este viernes 9 de un festival popular que reunirá música en vivo, feria de emprendedores, patio gastronómico y actividades recreativas para todas las edades. La propuesta comenzará a las 20 horas y forma parte de la agenda cultural de verano impulsada por la Municipalidad de Paraná, con entrada libre y gratuita.

El evento contará con la presentación de Circo Estelar, Bernardita Gutiérrez, Gualicheros, La Hora de lo que Pinte y Súper Banda Estrella, además de propuestas pensadas para el disfrute familiar, concursos y espacios de encuentro comunitario. También habrá un concurso de cebadores de mate y una amplia feria con más de 60 emprendedores locales.

El Parque Lineal Sur está ubicado entre Avenida Las Américas, Colectora y División de los Andes. Foto: Elonce.

Una agenda cultural descentralizada

El subsecretario de Cultura, Joaquín Arijón, destacó que el festival en el Parque Lineal Sur se inscribe en una agenda amplia de actividades para el verano. “Estamos muy contentos con una agenda cargada, con propuestas para todas las edades, gratuitas y accesibles, pensadas tanto para paranaenses como para quienes visitan la ciudad”, señaló.

En ese sentido, remarcó la importancia de descentralizar la cultura y llevarla a los barrios. “La idea es que las actividades no queden solo en el centro, sino que se territorialicen. Por eso pensamos en espacios como el Parque Lineal Sur, San Agustín, Bajada Grande o el Parque Gazzano”, explicó.

Comunidad, convivencia y economía social

Desde el área de Convivencia Ciudadana, Yanina Bainella subrayó el trabajo conjunto entre distintas áreas municipales y la comunidad. “Estos festivales populares se construyen con los vecinos, con emprendedores, artesanos y el sector privado. Buscamos fortalecer el vínculo comunitario y generar espacios de encuentro”, afirmó.

Feria de Emprendedores en el Parque Lineal Sur. Foto: Elonce.

Por su parte, la subsecretaria de Economía Social, Priscila Spinetti, destacó la participación de emprendedores locales. “Habrá más de 60 emprendedores con productos de muy buena calidad y a precios accesibles. No solo participan vecinos de la zona, sino emprendedores de distintos puntos de la ciudad”, indicó.

La presidenta de la vecinal Jardín de las Américas, Marina Selci, celebró que el Parque Lineal Sur sea sede de este tipo de propuestas. “Es un trabajo en equipo que venimos construyendo hace tiempo. La feria y el festival muestran lo que se puede lograr cuando todos queremos que el barrio crezca y se llene de vida”, expresó.