Locales gastronómicos informaron cómo será la atención el 24 y 31 de diciembre

Desde el sector hotelero y gastronómico de Paraná dieron a conocer los horarios especiales de los establecimientos por las fiestas de Navidad y Fin de Año.
Los locales gastronómicos de Paraná informaron los horarios de atención previstos para las fiestas de fin de año, tanto para Nochebuena y Navidad como para Año Nuevo. Desde la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica enviaron a Elonce el listado de establecimientos que permanecerán abiertos el 24 y el 31 por la noche, además de aquellos que retomarán la actividad tras el paso de cada celebración.
Marcelo Barsuglia, vicepresidente de la entidad, explicó que “desde la asociación comunicamos un listado de establecimientos que van a abrir el 24 y el 31 a la noche y después, el 25 y el primero, luego de haber pasado la fiesta”.
Barsuglia agregó que, en general, la cantidad de locales que trabajan en estas fechas se mantiene estable. “Todos los años normalmente se repite la misma cantidad de negocios, a veces han aumentado”, indicó, y destacó que tras las celebraciones familiares “hay mucha variedad como para que la gente salga a tomar algo o a comer algo livianito después de haber pasado una Nochebuena con mucho consumo”.
El listado de los locales y los horarios especiales
Justo Restaurant
Maran Suites & Towers
24/12: almuerzo 12a 15hs - cena 20 a 00:30hs (menú cerrado sólo reservas)
25/12: almuerzo 12 a 15hs - cena 20a 00:30hs
31/12: almuerzo 12 a 15hs - cena 20 a 00:30hs (menú cerrado sólo reservas)
1/1: almuerzo 12a 15:hs - cena 20 a 00:30hs
Alameda de la Federación y Mitre
Tel: 343 4235444
Restaurante Las Barrancas
Howard Johnson Mayorazgo
24/12 Lobby de 08hs a 17hs y Restaurant: Almuerzo de 12:30hs a 15hs y Cena Únicamente Cena Nochebuena (Menú Fijo) con Reserva Previa
25/12 Lobby de 08hs a 00hs y Restaurant: Almuerzo de 12:30hs a 15hs y Cena de 20:30hs a 00hs
31/12 Lobby de 08hs a 17hs y Restaurant: Almuerzo de 12:30hs a 15hs y Cena Únicamente Cena Fin de Año (con Paquete de Alojamiento) con Reserva Previa
1/1 Lobby de 08hs a 00hs y Restaurant: Almuerzo de 12:30hs a 15hs y Cena de 20:30hs a 00hs
Etchevere y Miranda
Tel: 343 4206800
Live Rock
24/12 abierto de 8hs a 16hs
25/12 abierto a partir de las 19hs
31/12 abierto de 8hs a 16hs
1/1 abierto a partir de las 19hs
San Martin y 25 de Mayo
Tel: 343 4222923
Tel: 343 4320319
Giovanni
Cierra el 24 y 31 a la noche
Cierra el 25 y 1 todo el día
Urquiza 1047
Tel: 343 4230527
Las Vegas
Cierra el 24 y 31 a la noche
Abre el 25 y 1 a la noche
Buenos Aires 499
Tel.: 343 4225737
La Bartola
24/12 y 31/12 cerrados
25/12 y 1/1 abiertos a partir de las 19
Urquiza 494
Tel: 343 4071406
Nogaró Pizzería
24/12 y 31/12 abierto hasta las 15hs
25/12 y 01/01 abierto a partir de las 18hs
Av. Ramírez y Nogoyá
Tel: 343 4311270
Pasaje 501
24/12 cerrado
25/12 abierto a partir de las 19 hs
31/12 cerrado
1/1 abierto a partir de las 19 hs
Alameda de la Federación 501
Tel:: 343 510-8208
Plaza Gambrinus
24/12 cerrado
25/12 abierto a partir de las 19hs
31/12 cerrado
1/1 abierto a partir de las 19hs
Av. Laurencena y Acuerdo de San Nicolás
Tel: 343 5200561
Flamingo
24/12 abierto hasta las 19 hs
25/12 cerrado
31/12 abierto hasta las 19 hs
1/12 cerrado
Gral. José de San Martín 902
Tel.: 343 431-1711
Ibérico
24/12 cerrado
25/12 abierto a partir de las 19hs
31/12 cerrado
1/1 cerrado
Victoria 407
Tel: 343 4150656
Gregoria Coffee & Brunch
24/12 y 31/12 abierto de 8 a 15hs
25/12 y 01/01 abierto a partir de las 17hs
Gregoria Matorras de San Martín 896
Tel: 343 14251459
Pizzería Popular
25/12 a partir de las 19 hs
24 y 31/12 y 1/1 cerrado
Corrientes y Nogoyá
Tel.: 343 4682878
Nembyré Resto Bar
24/12 abierto de 12hs a 16hs
25/12 cerrado
31/12 abierto de 12hs a 16hs
1/1 cerrado
Dársena del Club Rowing
Tel: 343 6110666
Lennox Bar
24/12 cerrado
25/12 abierto a partir de las 19hs
31/12 cerrado
1/1 abierto a partir de las 19hs
Illia 488
Tel: 3436200887
Río restó
24/12 abierto al mediodía
25/12 cerrado
31/12 abierto al mediodía
1/1 cerrado
Darsena del puerto de Paraná, Pres. Dr. Raúl R. Alfonsín 275
Tel: 343516-5829
Mega Pizza
24/12 cerrado
25/12 abierto a partir de las 20hs
31/12 cerrado
1/1 abierto a partir de las 20hs
Gral, Av. Francisco Ramírez 2006
Tel.: 0343 459-7193
Bodegón Las Flores
24/12 solo al mediodía hasta las 15:30hs
25/12 abierto a partir de las 20hs
31/12 solo mediodía hasta las 15:30hs
1/1 cerrado
Córdoba 528
Tel: 343 5177679
Mes Amies
24/12 y 31/12 abierto hasta las 18hs
2512 y 1/1 cerrado
Venezuela 61
Movimiento comercial y balance del sector
En cuanto al nivel de actividad, el vicepresidente de la asociación remarcó el buen movimiento registrado en los días previos. “La gastronomía se siente y el movimiento que hay en la peatonal en estos días realmente es muy bueno”, aseguró. Y añadió: “Hay una gran cantidad de gente que ve los negocios que están llenos y después de hacer las compras vienen a consumir una cervecita, una pizza o algún otro artículo de la carta”.
Sobre las perspectivas para la temporada de verano, Barsuglia reconoció que no es el período más fuerte para el turismo local. “Sabemos que al verano le cuesta, no es la época del año donde mayor cantidad de turistas vienen”, señaló, aunque destacó acciones para incentivar la demanda: “Con la promoción Hola Paraná, la hotelería puso una oferta donde vos te alojás tres noches y pagás dos”.
Finalmente, sostuvo que los primeros resultados fueron alentadores. “Los primeros números van siendo favorables, así que creo que va a ser una temporada mejor que la anterior”, concluyó, y subrayó que la oferta “primero es para la ciudad, para los ciudadanos de Paraná, y después para quienes nos visiten”. Elonce.com