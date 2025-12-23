Locales gastronómicos informaron cómo será la atención el 24 y 31 de diciembre

Horario especial en los locales gastronómicos en Paraná

Los locales gastronómicos de Paraná informaron los horarios de atención previstos para las fiestas de fin de año, tanto para Nochebuena y Navidad como para Año Nuevo. Desde la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica enviaron a Elonce el listado de establecimientos que permanecerán abiertos el 24 y el 31 por la noche, además de aquellos que retomarán la actividad tras el paso de cada celebración.

Marcelo Barsuglia, vicepresidente de la entidad, explicó que “desde la asociación comunicamos un listado de establecimientos que van a abrir el 24 y el 31 a la noche y después, el 25 y el primero, luego de haber pasado la fiesta”.

Horarios especiales por las fiestas de fin de año en los locales gastronómicos

Barsuglia agregó que, en general, la cantidad de locales que trabajan en estas fechas se mantiene estable. “Todos los años normalmente se repite la misma cantidad de negocios, a veces han aumentado”, indicó, y destacó que tras las celebraciones familiares “hay mucha variedad como para que la gente salga a tomar algo o a comer algo livianito después de haber pasado una Nochebuena con mucho consumo”.

El listado de los locales y los horarios especiales

Justo Restaurant

Maran Suites & Towers

24/12: almuerzo 12a 15hs - cena 20 a 00:30hs (menú cerrado sólo reservas)

25/12: almuerzo 12 a 15hs - cena 20a 00:30hs

31/12: almuerzo 12 a 15hs - cena 20 a 00:30hs (menú cerrado sólo reservas)

1/1: almuerzo 12a 15:hs - cena 20 a 00:30hs

Alameda de la Federación y Mitre

Tel: 343 4235444

Restaurante Las Barrancas

Howard Johnson Mayorazgo

24/12 Lobby de 08hs a 17hs y Restaurant: Almuerzo de 12:30hs a 15hs y Cena Únicamente Cena Nochebuena (Menú Fijo) con Reserva Previa

25/12 Lobby de 08hs a 00hs y Restaurant: Almuerzo de 12:30hs a 15hs y Cena de 20:30hs a 00hs

31/12 Lobby de 08hs a 17hs y Restaurant: Almuerzo de 12:30hs a 15hs y Cena Únicamente Cena Fin de Año (con Paquete de Alojamiento) con Reserva Previa

1/1 Lobby de 08hs a 00hs y Restaurant: Almuerzo de 12:30hs a 15hs y Cena de 20:30hs a 00hs

Etchevere y Miranda

Tel: 343 4206800

Live Rock

24/12 abierto de 8hs a 16hs

25/12 abierto a partir de las 19hs

31/12 abierto de 8hs a 16hs

1/1 abierto a partir de las 19hs

San Martin y 25 de Mayo

Tel: 343 4222923

Tel: 343 4320319

Giovanni

Cierra el 24 y 31 a la noche

Cierra el 25 y 1 todo el día

Urquiza 1047

Tel: 343 4230527

Las Vegas

Cierra el 24 y 31 a la noche

Abre el 25 y 1 a la noche

Buenos Aires 499

Tel.: 343 4225737

La Bartola

24/12 y 31/12 cerrados

25/12 y 1/1 abiertos a partir de las 19

Urquiza 494

Tel: 343 4071406

Nogaró Pizzería

24/12 y 31/12 abierto hasta las 15hs

25/12 y 01/01 abierto a partir de las 18hs

Av. Ramírez y Nogoyá

Tel: 343 4311270

Pasaje 501

24/12 cerrado

25/12 abierto a partir de las 19 hs

31/12 cerrado

1/1 abierto a partir de las 19 hs

Alameda de la Federación 501

Tel:: 343 510-8208

Plaza Gambrinus

24/12 cerrado

25/12 abierto a partir de las 19hs

31/12 cerrado

1/1 abierto a partir de las 19hs

Av. Laurencena y Acuerdo de San Nicolás

Tel: 343 5200561

Flamingo

24/12 abierto hasta las 19 hs

25/12 cerrado

31/12 abierto hasta las 19 hs

1/12 cerrado

Gral. José de San Martín 902

Tel.: 343 431-1711

Ibérico

24/12 cerrado

25/12 abierto a partir de las 19hs

31/12 cerrado

1/1 cerrado

Victoria 407

Tel: 343 4150656

Gregoria Coffee & Brunch

24/12 y 31/12 abierto de 8 a 15hs

25/12 y 01/01 abierto a partir de las 17hs

Gregoria Matorras de San Martín 896

Tel: 343 14251459

Pizzería Popular

25/12 a partir de las 19 hs

24 y 31/12 y 1/1 cerrado

Corrientes y Nogoyá

Tel.: 343 4682878

Nembyré Resto Bar

24/12 abierto de 12hs a 16hs

25/12 cerrado

31/12 abierto de 12hs a 16hs

1/1 cerrado

Dársena del Club Rowing

Tel: 343 6110666

Lennox Bar

24/12 cerrado

25/12 abierto a partir de las 19hs

31/12 cerrado

1/1 abierto a partir de las 19hs

Illia 488

Tel: 3436200887

Río restó

24/12 abierto al mediodía

25/12 cerrado

31/12 abierto al mediodía

1/1 cerrado

Darsena del puerto de Paraná, Pres. Dr. Raúl R. Alfonsín 275

Tel: 343516-5829

Mega Pizza

24/12 cerrado

25/12 abierto a partir de las 20hs

31/12 cerrado

1/1 abierto a partir de las 20hs

Gral, Av. Francisco Ramírez 2006

Tel.: 0343 459-7193

Bodegón Las Flores

24/12 solo al mediodía hasta las 15:30hs

25/12 abierto a partir de las 20hs

31/12 solo mediodía hasta las 15:30hs

1/1 cerrado

Córdoba 528

Tel: 343 5177679

Mes Amies

24/12 y 31/12 abierto hasta las 18hs

2512 y 1/1 cerrado

Venezuela 61

Movimiento comercial y balance del sector

En cuanto al nivel de actividad, el vicepresidente de la asociación remarcó el buen movimiento registrado en los días previos. “La gastronomía se siente y el movimiento que hay en la peatonal en estos días realmente es muy bueno”, aseguró. Y añadió: “Hay una gran cantidad de gente que ve los negocios que están llenos y después de hacer las compras vienen a consumir una cervecita, una pizza o algún otro artículo de la carta”.

Sobre las perspectivas para la temporada de verano, Barsuglia reconoció que no es el período más fuerte para el turismo local. “Sabemos que al verano le cuesta, no es la época del año donde mayor cantidad de turistas vienen”, señaló, aunque destacó acciones para incentivar la demanda: “Con la promoción Hola Paraná, la hotelería puso una oferta donde vos te alojás tres noches y pagás dos”.

Finalmente, sostuvo que los primeros resultados fueron alentadores. “Los primeros números van siendo favorables, así que creo que va a ser una temporada mejor que la anterior”, concluyó, y subrayó que la oferta “primero es para la ciudad, para los ciudadanos de Paraná, y después para quienes nos visiten”. Elonce.com