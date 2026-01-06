Lanzaron una nutrida agenda de actividades artísticas para disfrutar durante el verano

La Municipalidad de Paraná presentó oficialmente la agenda de actividades culturales y artísticas para el verano, una propuesta amplia y diversa que se desarrollará en distintos espacios públicos de la ciudad y que apunta a convocar a vecinos y turistas de todas las edades. El lanzamiento se realizó en el Teatro Municipal 3 de Febrero, con la participación de autoridades culturales y del equipo organizador.

La agenda comienza este martes con la presentación del Premate, una de las instancias previas más esperadas rumbo a la Fiesta Nacional del Mate. La propuesta incluye música, danza y distintas expresiones artísticas, con entrada libre y gratuita. Las actividades se desarrollan desde las 19 horas en el Teatro 3 de Febrero, tanto en la jornada inaugural como en la del miércoles.

Al respecto, el secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana, Rubén Clavenzani destacó a Elonce que se trata de una agenda pensada para todas las franjas etarias y para públicos con gustos diversos. “Es una propuesta familiar que incluye rock, reggaetón, folklore tradicional, milonga y muchas expresiones artísticas. Hay actividades para bailar, cantar y también para disfrutar del lenguaje artístico que cada uno elija”, explicó.

Asimismo, puso en valor los espacios públicos donde se desarrollarán los eventos, especialmente el cordón costero que va desde Balneario Thompson hasta Bajada Grande. “Es un lugar bellísimo, con parques y paseos que se fueron recuperando y que hoy tienen vida artística, cultural y productiva”, señaló, al tiempo que remarcó la importancia de acercar la cultura a los barrios y a toda la comunidad.

Por su parte, el subsecretario de Cultura, Joaquín Arijón detalló que la agenda incluye actividades casi todos los días, con propuestas gratuitas y abiertas al público. “Para este martes y miércoles está previsto el Premate en el Teatro 3 de Febrero; el jueves llega Arte Joven al Centro Cultural Juan L. Ortiz, con bandas jóvenes, feria de emprendedores y patio gastronómico; y el viernes comienzan los Festivales Populares”, indicó.

Los Festivales Populares se realizarán en distintos puntos de la ciudad: Parque Lineal Sur, Anfiteatro Linares Cardozo, Miradores de Bajada Grande y Parque Gazzano. En ese marco, también se desarrollará el concurso de cebadores, cuyas inscripciones ya se encuentran abiertas y que tendrá su instancia final durante la Fiesta Nacional del Mate, en su edición número 35.

Además, el sábado se realizará una noche especial dedicada a la cumbia en el Anfiteatro Héctor Santángelo, con la presentación de reconocidas bandas y un patio gastronómico para acompañar la propuesta. “La idea es centralizar la agenda, generar movimiento cultural y ofrecer alternativas para disfrutar el verano en la ciudad”, explicó Arijón.

La directora del Teatro Municipal 3 de Febrero, Francisca D’Agostino, brindó detalles sobre las primeras jornadas del Premate. Señaló que este año se incorporó por primera vez la disciplina rock, una demanda sostenida por los artistas locales. “Hoy se presenta la disciplina rock y danza, y mañana habrá música con folklore, cumbia y tropical. Es una oportunidad única para conocer un panorama completo de lo que está pasando en la escena artística local”, explicó.

D’Agostino remarcó que cada banda interpreta dos temas y que el público puede asistir de forma gratuito y el ingreso es orden de llegada (sin ubicaciones). “Es importante que la gente venga a apoyar a los artistas y a conocer la diversidad de propuestas que pueden llegar al escenario mayor de la Fiesta del Mate”, concluyó.

La agenda completa de actividades culturales y turísticas se encuentra disponible en el sitio web oficial del municipio, en las redes sociales de la Municipalidad, Cultura y Turismo, donde se detallan fechas, horarios y lugares de cada propuesta.