Llega Arte Joven con música en vivo y emprendedores al Centro Cultural Juan L. Ortiz

La primera edición de Arte Joven se realizará el jueves 8 de enero desde las 19, con entrada libre y una agenda que incluirá bandas locales, feria de emprendedores y patio gastronómico, en una iniciativa impulsada por el municipio.
Durante la temporada de verano, la ciudad incorporó una nueva propuesta cultural destinada a las juventudes con el lanzamiento de Arte Joven, un evento que tendrá su primera edición el jueves 8 de enero en el Centro Cultural Juan L. Ortiz. La actividad comenzará a las 19 horas y contará con entrada libre y gratuita para todo público.
La jornada fue pensada como un espacio de encuentro que combine música, arte y producción local. En ese marco, se presentaron en vivo los artistas locales Soraya, Tabula Rasa, Insistentes y Trébol, quienes formaron parte de la grilla musical de esta primera edición.
Además de los shows, Arte Joven incluyó una feria de emprendedores jóvenes, donde distintos proyectos locales pudieron exhibir y comercializar sus productos, y un patio gastronómico que ofreció opciones para acompañar la propuesta cultural.
Impulso a la cultura y la producción joven
Arte Joven fue organizado por la Municipalidad de Paraná, con la participación de la Dirección General de Juventudes y las Subsecretarías de Cultura y Producción. Desde la organización se indicó que el objetivo principal del programa fue promover la creatividad y la cultura joven, al tiempo que se buscó impulsar el desarrollo de emprendimientos locales y generar espacios de visibilización para nuevos talentos.
La iniciativa se sumó a las actividades culturales de verano que se desarrollaron en distintos puntos de la ciudad, con la intención de ampliar la oferta recreativa y fortalecer el vínculo entre el arte, la comunidad y la producción local.
Con esta primera edición, Arte Joven se presentó como una alternativa gratuita y abierta, orientada a fomentar la participación de las juventudes y a consolidar espacios culturales accesibles durante la temporada estival.