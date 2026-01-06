Llega Arte Joven con música en vivo y emprendedores al Centro Cultural Juan L. Ortiz

Durante la temporada de verano, la ciudad incorporó una nueva propuesta cultural destinada a las juventudes con el lanzamiento de Arte Joven, un evento que tendrá su primera edición el jueves 8 de enero en el Centro Cultural Juan L. Ortiz. La actividad comenzará a las 19 horas y contará con entrada libre y gratuita para todo público.

La jornada fue pensada como un espacio de encuentro que combine música, arte y producción local. En ese marco, se presentaron en vivo los artistas locales Soraya, Tabula Rasa, Insistentes y Trébol, quienes formaron parte de la grilla musical de esta primera edición.

Centro Cultural Juan L. Ortiz (foto archivo Elonce)

Además de los shows, Arte Joven incluyó una feria de emprendedores jóvenes, donde distintos proyectos locales pudieron exhibir y comercializar sus productos, y un patio gastronómico que ofreció opciones para acompañar la propuesta cultural.

Impulso a la cultura y la producción joven

Arte Joven fue organizado por la Municipalidad de Paraná, con la participación de la Dirección General de Juventudes y las Subsecretarías de Cultura y Producción. Desde la organización se indicó que el objetivo principal del programa fue promover la creatividad y la cultura joven, al tiempo que se buscó impulsar el desarrollo de emprendimientos locales y generar espacios de visibilización para nuevos talentos.

La iniciativa se sumó a las actividades culturales de verano que se desarrollaron en distintos puntos de la ciudad, con la intención de ampliar la oferta recreativa y fortalecer el vínculo entre el arte, la comunidad y la producción local.

Con esta primera edición, Arte Joven se presentó como una alternativa gratuita y abierta, orientada a fomentar la participación de las juventudes y a consolidar espacios culturales accesibles durante la temporada estival.