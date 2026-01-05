Comienzan los Festivales Populares en distintos barrios de Paraná

En el marco de la Agenda de Verano, la Municipalidad de Paraná invita a la comunidad a participar de la primera edición de los Festivales Populares, una propuesta cultural que recorrerá distintos barrios de la ciudad con música en vivo, circo, feria de emprendedores y actividades para disfrutar en familia.

El primer encuentro se realizará el viernes 9 de enero, desde las 20 horas, en el Parque Lineal Sur, con entrada libre.

Festivales Populares en Paraná (foto archivo Elonce)

Durante la jornada se presentarán Circo Estelar, Bernardita Gutiérrez, Gualicheros, Superbanda Estrella y La Hora de lo que Pinte, conformando una grilla diversa que reúne distintas expresiones artísticas y musicales.

Además, el festival contará con patio gastronómico, feria de emprendedores y el PREMATE de Cebadores, el concurso rumbo a la 35 Fiesta Nacional del Mate, sumando propuestas para toda la comunidad y fortaleciendo el encuentro en el espacio público.

Cronograma de Festivales Populares

Los Festivales Populares continuarán durante enero, con el siguiente cronograma:

16 de enero: San Agustín

23 de enero: Miradores de Bajada

30 de enero: Parque Gazzano

La iniciativa busca promover el acceso a la cultura, el trabajo de artistas locales y el disfrute de actividades recreativas al aire libre durante la temporada de verano.