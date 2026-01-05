 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Paraná Agenda de verano

Comienzan los Festivales Populares en distintos barrios de Paraná

5 de Enero de 2026
Festivales Populares en Paraná
Festivales Populares en Paraná Foto: archivo Elonce

Los Festivales Populares son una propuesta cultural que recorrerá distintos barrios de la ciudad con música en vivo, circo, feria de emprendedores y actividades para disfrutar en familia. El cronograma de Festivales Populares.

En el marco de la Agenda de Verano, la Municipalidad de Paraná invita a la comunidad a participar de la primera edición de los Festivales Populares, una propuesta cultural que recorrerá distintos barrios de la ciudad con música en vivo, circo, feria de emprendedores y actividades para disfrutar en familia.

 

El primer encuentro se realizará el viernes 9 de enero, desde las 20 horas, en el Parque Lineal Sur, con entrada libre.

Festivales Populares en Paran&aacute; (foto archivo Elonce)
Festivales Populares en Paraná (foto archivo Elonce)

Durante la jornada se presentarán Circo Estelar, Bernardita Gutiérrez, Gualicheros, Superbanda Estrella y La Hora de lo que Pinte, conformando una grilla diversa que reúne distintas expresiones artísticas y musicales.

Además, el festival contará con patio gastronómico, feria de emprendedores y el PREMATE de Cebadores, el concurso rumbo a la 35 Fiesta Nacional del Mate, sumando propuestas para toda la comunidad y fortaleciendo el encuentro en el espacio público.

 

 

Cronograma de Festivales Populares

Los Festivales Populares continuarán durante enero, con el siguiente cronograma:

16 de enero: San Agustín

23 de enero: Miradores de Bajada

30 de enero: Parque Gazzano

La iniciativa busca promover el acceso a la cultura, el trabajo de artistas locales y el disfrute de actividades recreativas al aire libre durante la temporada de verano.

Temas:

Municipalidad de Paraná actividades recreativas Festivales Populares en Paraná
