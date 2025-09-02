 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Paraná Asistencia social

La Municipalidad renueva el programa de gas envasado gratuito para comedores y merenderos comunitarios

A través de esta medida, se busca mejorar las condiciones de trabajo y seguridad de 240 espacios de la ciudad.

2 de Septiembre de 2025
La Municipalidad renueva el programa de gas envasado gratuito para comedores y merenderos
REDACCIÓN ELONCE

Gas envasado gratuito. La Subsecretaría de Desarrollo Humano informó que lleva adelante “un plan estratégico” que permite que 90 comedores y 150 merenderos comunitarios de la ciudad accedan de manera gratuita al gas envasado. Según el área de gestión, el objetivo es “garantizar condiciones dignas y seguras” para sostener las actividades alimentarias que se realizan a diario.

 

La iniciativa alcanza a todos los espacios empadronados por el municipio, en el marco de una política que “reconoce el rol esencial que cumplen en los barrios”. A partir de relevamientos realizados por los equipos territoriales, se identificó que más de la mitad de estos lugares cocinaba a leña, lo que dificulta las tareas cotidianas y representaba riesgos para la salud y la seguridad.

 

Esta es la segunda vez que se renueva este programa. Desde el Municipio sostuvieron que el acceso al gas envasado significa “una mejora en la calidad de vida de quienes sostienen esos espacios comunitarios, brinda comodidad, optimiza las condiciones de higiene, agiliza los tiempos de preparación de los alimentos y permite desarrollar la tarea de forma más segura”.

