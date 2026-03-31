La "Intendenta tiktoker" pidió más recursos y defendió la cercanía con los vecinos

La "intendenta tiktoker", estuvo en el COFEIN y fue una de las protagonistas del encuentro federal realizado en Paraná. Rossana Chahla, jefa comunal de San Miguel de Tucumán, planteó la necesidad de mayor apoyo a los municipios y defendió un modelo de gestión basado en la cercanía con los vecinos.

Médica ginecóloga y con una trayectoria política reciente, Chahla se convirtió en una figura pública con alto nivel de exposición en redes sociales, donde sus videos alcanzan millones de reproducciones y la posicionan como una dirigente con fuerte llegada a la ciudadanía.

En el marco del Consejo Federal de Intendentes de Capitales Provinciales (COFEIN), la funcionaria participó del documento conjunto en el que jefes comunales de todo el país reclamaron mayor equidad en la distribución de recursos.

“Nos pusimos todos de acuerdo representando las distintas regiones de la Argentina, más de 8 millones de habitantes, pero pensamos lo mismo y pedimos que nos escuchen”, expresó Chahla a Elonce, al tiempo que remarcó el compromiso de los gobiernos locales con sus comunidades.

Reclamo federal y contexto económico

Durante su participación, la intendenta subrayó la importancia de fortalecer el rol de los municipios frente a un contexto social complejo, donde la demanda de servicios crece de manera sostenida. “Tenemos un gran compromiso para que las cosas cambien, pero necesitamos que nos escuchen”, afirmó, en línea con el reclamo generalizado de los intendentes.

En ese sentido, destacó que los gobiernos locales son el primer nivel de respuesta frente a las problemáticas cotidianas de la población, especialmente en escenarios de crisis económica. “Hoy estamos en contextos sociales muy complejos, es difícil que la gente llegue a fin de mes, y ahí tenemos que estar nosotros como gobierno local, pero necesitamos herramientas”, sostuvo en diálogo con Elonce.

Además, valoró el trabajo conjunto entre intendentes de distintas provincias y señaló que el encuentro permitió unificar criterios más allá de las diferencias políticas.

Una gestión basada en el contacto directo

Chahla también se refirió a su estilo de gestión, que combina presencia territorial con una fuerte comunicación directa con los vecinos.

“Lo que me llama la atención es que la gente se admire de que un funcionario haga lo que tiene que hacer”, señaló en referencia a los controles y recorridas que realiza en su ciudad.

Para la intendenta, el rol del funcionario público implica una dedicación permanente. “El funcionario público significa 24-7 para la gente. No nos tiene que molestar una llamada o un pedido”, afirmó a Elonce.

En esa línea, destacó la importancia de dar respuestas cara a cara, incluso cuando no es posible resolver un problema. “Tenemos que decirlo mirándole a los ojos”, expresó la intendenta tucumana.

Redes sociales como herramienta de gestión

Uno de los aspectos que más notoriedad le dio a Chahla es su presencia en redes sociales, particularmente en TikTok e Instagram, donde comparte situaciones cotidianas de su gestión.

Lejos de considerarlo una estrategia planificada, la intendenta explicó que se trata de una herramienta más de comunicación. “El TikTok es un medio, no un fin”, afirmó a Elonce, y agregó que utiliza estas plataformas para llegar a distintos públicos, especialmente a los más jóvenes.

Según explicó, los contenidos surgen de su actividad diaria y reflejan acciones concretas de gestión. “Yo salgo temprano y vuelvo, y después mi equipo selecciona algunos momentos”, indicó a Elonce.

Además, destacó el valor educativo de estas herramientas. “Los chicos ven lo que hago, saben que controlo, que cuido el medio ambiente, y eso también educa”, sostuvo.

@rossanachahla 🚶‍♀️Salí a recorrer la calle Haití, entre Avellaneda y Soldati, junto a parte de mi equipo. Durante la visita, vimos los avances del plan Veredas Sanas que lleva adelante el Municipio, y también definimos —junto a los expertos— dónde vamos a plantar nuevos árboles. 💪🏻Estas salidas al territorio son clave ya que nos permiten ver de cerca lo que estamos haciendo, evaluar el trabajo y detectar en qué podemos mejorar. 💫No hay mejor forma de gestionar que estando en los barrios para construir una ciudad más ordenada y cuidada para todos. ♬ sonido original - Rossana Chahla

Cercanía con los vecinos y contacto directo

La intendenta remarcó que uno de los pilares de su gestión es la cercanía con los ciudadanos, lo que incluye una comunicación directa y permanente. “A mí me encanta ir de vuelta con el vecino”, afirmó, y reveló que muchos habitantes de su ciudad tienen acceso a su número personal.

“Todos los vecinos de San Miguel tienen mi teléfono. Es imposible contestar a todos, pero la mayoría de las veces lo hago”, señaló, destacando el vínculo de confianza que logró construir.

Según indicó, esta cercanía genera empatía y fortalece la relación entre el Estado y la comunidad. “No tenemos un séquito, somos lo que somos”, expresó a Elonce.

Mensaje a otros intendentes y mirada sobre Paraná

En el cierre de la entrevista, Chahla dejó un mensaje para sus pares y valoró el trabajo de la intendenta de Paraná, Rosario Romero.

“Aquí tienen una gran intendenta, una ciudad limpia, ordenada, con mucho potencial”, destacó, tras recorrer distintos puntos de la capital entrerriana.

Asimismo, señaló que, pese a las dificultades, los gobiernos locales deben enfocarse en la eficiencia y la gestión. “No nos quejamos, hacemos. Tratamos de ser eficientes, de organizar y de hacer lo mejor posible con lo que tenemos”, afirmó.

Finalmente, resaltó el rol de las mujeres en la política y en la administración pública. “Las mujeres somos organizadas, eficientes y controladoras”, expresó.

Y concluyó con una síntesis de su mirada sobre la gestión municipal: “Tenemos que estar al lado de la gente, escucharla y hacer todo lo posible para mejorar su calidad de vida, incluso en los contextos más difíciles”.