"Hoy es un día muy especial": la emotiva publicación para recordar al "Turquito", reconocido comerciante local

Turquito vuelve a ser mencionado con cariño en Paraná en un día cargado de emoción, recuerdos y afecto. La figura de Jorge Motteta, conocido popularmente como “Turquito”, es homenajeada por familiares, amigos y vecinos que decidieron recordarlo desde la alegría, tal como lo describen quienes lo conocieron de cerca.

La noticia de su fallecimiento, ocurrida el pasado 20 de abril, había generado una profunda conmoción en distintos sectores de la capital entrerriana. Comerciante muy reconocido por su actividad vinculada a la venta de bebidas, Motteta se había ganado un lugar especial en la vida cotidiana de muchos paranaenses, no solo por su trabajo, sino también por el vínculo cercano que mantenía con clientes y vecinos.

En este nuevo aniversario simbólico de su vida, sus allegados impulsaron un mensaje claro: recordar al “Turquito” desde la celebración, la alegría y los momentos compartidos, evitando el dolor y priorizando su forma de ser.

Un referente querido en la vida cotidiana de Paraná

Con el paso de los años, Turquito se convirtió en una figura muy conocida en la ciudad de Paraná. Su presencia constante en redes sociales y su trato directo con la gente hicieron que su nombre trascendiera el ámbito comercial para transformarse en un personaje entrañable para muchos.

En sus publicaciones solía compartir parte de su rutina diaria, mostrar su trabajo y mantener contacto con clientes y seguidores. Esa cercanía digital reforzó aún más el vínculo que había construido en persona a lo largo del tiempo.

Foto: Captura de video.

Quienes lo conocieron destacan su carácter alegre, su sentido del humor y su capacidad para generar buen clima en cualquier situación. Para muchos, era una persona que siempre encontraba un motivo para conversar, brindar o compartir un momento, incluso en circunstancias difíciles.

La emotiva publicación en redes

"Hoy es un día especial. Hoy el Turquito cumple años y queremos recordarlo como realmente era: alegría, joda, amigos, música, risas y ese don único de hacer sentir bien a todo el mundo. Nos enseñó a disfrutar, a compartir y a encontrar siempre un motivo para brindar, incluso en los momentos difíciles. Por eso hoy no queremos recordarlo con tristeza, sino celebrando todo lo lindo que dejó en cada persona que pasó por acá. ¡Feliz cumpleaños Turquito!", exclamaron en una publicación, adjuntándolos junto a varios videos del comerciante local.