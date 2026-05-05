Fallecimiento del "Turquito": el sentido mensaje de agradecimiento que difundieron sus padres

El comerciante Jorge el “Turquito” Motteta, falleció durante la madrugada del pasado lunes 20 de abril, en Paraná, tras luchar contra una dura enfermedad.

El Turquito tenía 36 años y era ampliamente conocido por su actividad vinculada a la venta de bebidas y por el vínculo cercano que mantenía con vecinos y clientes de la ciudad.

Locales apagados

Su fallecimiento generó una fuerte repercusión en la comunidad local, donde su figura había trascendido el ámbito comercial para convertirse en un rostro familiar para muchos paranaenses.

Tras la partida del conocido comerciante, y en señal de duelo, las sucursales vinculadas a su emprendimiento apagaron sus luces durante varios días.

El gesto reflejó el impacto que provocó su fallecimiento entre quienes compartían su actividad laboral y su entorno cercano.

Cierre de uno de sus locales

La semana posterior a la partida de Jorge, el local de Avenida Ramírez, cerró definitivamente y la sucursal de Avenida Almafuerte, se mantiene atendiendo al público, pese a la notable ausencia del Turquito.

El cierre de uno de los puntos de venta y la continuidad parcial del otro evidenciaron el impacto organizativo que generó la pérdida del comerciante. Su rol dentro del negocio resultaba central, tanto en la atención como en la relación con el público.

A quince días del fallecimiento, sus padres, Bety y Jorge, difundieron un comunicado en el que expresaron su agradecimiento por el acompañamiento recibido durante ese difícil momento.

El mensaje de la familia

En el texto enviado a Elonce, la familia destacó a “quienes lo acompañaron en su crecimiento y para que se conozca su espíritu alegre”. Además, valoraron la presencia de amigos, familiares y allegados durante la despedida.

“Desde la familia del Turquito Jorge Motetta, agradecemos con mucho afecto a todos, quienes estuvieron presentes desde sus inicios como comerciante independiente”, expresaron. También señalaron que ese acompañamiento permitió “que logre un lugar destacado en la sociedad paranaense, para que se conozca su espíritu alegre”, mencionaron.

Dolorosa despedida

Además, agradecieron a las personas que estuvieron presentes con mensajes y condolencias, "el 20 de abril, homenajeándolo en este triste desenlace”, señalaron los padres del Turquito.

Finalmente, remarcaron: “Agradecemos a cada persona, amigo, familiares y empleados que nos acompañaron en su despedida tan dolorosa y nos enviaron sus saludos, lo recordaron con tanto afecto y desearon su descanso en paz”, afirmaron los padres del Turquito: Bety y Jorge.