Tras clausura de fiestas clandestinas, aclaran que “no es complejo" el proceso de habilitación

Dos fiestas clandestinas que se desarrollaban sin autorización en distintos sectores de la ciudad de Paraná demandaron la intervención del personal municipal y policial durante la madrugada de este domingo. Elonce confirmó que uno de los eventos fue clausurado y otro fue evitado de manera preventiva.

Desde la secretaría municipal de Fiscalización, Control Urbano y Actividades Comerciales confirmaron a Elonce ambas intervenciones se dieron en el marco de los controles nocturnos habituales y en vinculación permanente con los operativos de Policía de Entre Ríos para "detectar eventos organizados sin autorización municipal ni condiciones de seguridad". En ambos casos, se trató de reuniones difundidas a través de redes sociales.

Fiesta evitada antes de comenzar

Una de las intervenciones ocurrió en un domicilio particular ubicado en calle Vicente Quesada, donde se había convocado a "una juntada de amigos", pero sin habilitación municipal. Según explicó el subsecretario Lautaro López, los inspectores se presentaron en el lugar y notificaron a los organizadores para impedir el desarrollo del evento.

Suspendieron una fiesta clandestina en Paraná (foto Municipalidad de Paraná)

Desde el área indicaron que este tipo de convocatorias puede crecer rápidamente en cantidad de asistentes, generando situaciones de riesgo. Además, se detectó que se promovía la asistencia con consumo de alcohol, lo cual está prohibido.

Evento con cientos de asistentes

El segundo operativo se realizó en una quinta ubicada sobre calle Crisólogo Larralde, donde ya se desarrollaba una fiesta con entre 300 y 400 personas, en su mayoría jóvenes.

El director de Control Urbano, Miguel Dietz, señaló que el evento no contaba con habilitación municipal ni cumplía con las medidas de seguridad exigidas por la normativa vigente.

Tras la intervención, los asistentes se retiraron de manera voluntaria y se labró el acta correspondiente para dar intervención al Juzgado de Faltas.

Controles y prevención

Desde el municipio destacaron la importancia de estos operativos para garantizar la seguridad, especialmente de los jóvenes que participan e incluso organizan en este tipo de encuentros. También remarcaron que "el proceso de habilitación de eventos no es complejo" y que buscan acompañar a los organizadores para regularizar las actividades; los interesados deben presentarse en la sede municipal ubicada sobre calle Fray Mamerto Esquiú 855.

Suspendieron una fiesta clandestina en Paraná (foto Municipalidad de Paraná)

Desde el área municipal señalaron que el objetivo "es facilitar y acompañar el trámite de habilitación", fundamentalmente para brindar tranquilidad a las familias que autorizan la asistencia de sus hijos. "Buscamos garantizar un marco de seguridad y cumplimiento normativo desde la Dirección de Eventos Privados, de modo que cada actividad se desarrolle de manera segura’, explicó López.

Finalmente, recordaron que ante este tipo de situaciones, los vecinos pueden comunicarse con el 911 para alertar sobre eventos irregulares, lo que permite una rápida intervención conjunta entre las distintas áreas.