Fiesta Nacional del Mate: el viernes comienza la venta de entradas para el sector preferencial

La Fiesta Nacional del Mate comenzó a palpitarse con fuerza y la organización confirmó los principales detalles vinculados a la venta de entradas para el sector preferencial de la 35ª edición del evento, que se realizará el 6 y 7 de febrero en Plaza de las Colectividades.

Al respecto, el subsecretario de Turismo de Paraná y presidente del Ente Mixto de Turismo, Agustín Clavenzani, explicó a Elonce que el pasado lunes 12 se habilitó el primer cupo de entradas para el sector preferencial, un espacio pago dentro de la Fiesta -que es de acceso libre-, cuya recaudación permite solventar parte de los costos de una de las celebraciones culturales más importantes de la ciudad.

Fiesta Nacional del Mate (foto archivo)

"El sector preferencial contará con un espacio cercano al escenario mayor, baños exclusivos y barras gastronómicas. Además, quienes accedan a ese sector no deberán salir del mismo para adquirir bebidas o alimentos. En la noche del viernes, el espacio dispondrá de sillas, mientras que el sábado tendrá formato campo, acorde al perfil artístico de la grilla", especificó Clavenzani.

En cuanto a la programación, el viernes se presentarán Rally Barrionuevo, Coti, Los Nocheros, los ganadores del Premate y el Gran Ensamble del Paraná, integrado por músicos locales y de la región. El sábado será el turno de Gauchito Club, Caballeros de la Quema, Rombai, Lali y nuevamente artistas surgidos del Premate.

Desde este viernes se habilitó también la venta de entradas generales para el sector preferencial, con valores de $35.000 para el viernes y $60.000 para el sábado. La compra se realiza a través de la plataforma entradauno.com con un límite de seis tickets por persona y la posibilidad de acceder a cuotas mediante promociones del Banco Entre Ríos.

Clavenzani remarcó que la Fiesta Nacional del Mate mantiene su esencia popular y barrial, impulsada históricamente por el Centro Comunitario Solidaridad, y destacó el crecimiento sostenido del evento como una herramienta de promoción cultural y turística. “El mate es nuestro y la fiesta nos permite mostrarnos al país, la región y el mundo”, expresó.

La celebración ya comenzó a desarrollarse en los barrios con instancias preliminares del Premate y la selección de los mejores cebadores, que competirán por premios como viajes a Brasil y Bariloche.

Los artistas de la Fiesta Nacional del Mate (foto Elonce)

Expectativas por la presentación de Lali en Paraná

La organización subrayó además el impacto económico del evento, con la participación de más de 40 clubes en el espacio gastronómico, la presencia de emprendedores y un alto nivel de reservas hoteleras tanto en Paraná como en Santa Fe.

Expectativas por la presentación de Lali en Paraná (foto archivo)

"Los fans de Lali van a llegar días antes para empezar a vivir la previa de la actuación de su artista en el marco de la Fiesta Nacional del Mate, y aprovechar para disfrutar de la ciudad", indicó Clavenzani. En ese sentido, remarcó: "La fiesta también nos permite mostrarnos al país: hace más de 20 días que se habla de Paraná y de la Fiesta Nacional del Mate en medios locales, regionales y nacionales, lo que representa una instancia de promoción turística a futuro. Quienes visiten Paraná van a encontrar una ciudad con servicios, atractivos y balnearios, algo que era una expectativa pendiente".

"Desde la perspectiva turística, se da un combo muy favorable que tenemos que aprovechar para mostrar lo nuestro y, al mismo tiempo, reconocer que estos eventos permiten que ingresen recursos económicos de otras economías y que queden íntegramente en la ciudad”, ponderó al remarcar que todas las áreas municipales trabajan de manera articulada para garantizar el desarrollo del festival y potenciar el turismo cultural.

La Fiesta Nacional del Mate se realizará con entrada libre y gratuita, con un sector preferencial opcional, y promete dos jornadas de música, tradición y fuerte movimiento económico para la capital entrerriana.