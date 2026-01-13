El barrio San Agustín será anfitrión del segundo Festival Popular y el Premate de Cebadores

El municipio de Paraná invita a la comunidad a participar del segundo Festival Popular, que tendrá lugar en el anfiteatro Linares Cardozo y Plaza Eva Perón, en el barrio San Agustín, el viernes 16 de enero desde las 20 horas, con entrada libre. La actividad se desarrolla en el marco de la Agenda de Verano de la capital entrerriana.

Se trata de una propuesta que continúa recorriendo distintos barrios de la ciudad “con una agenda cultural pensada para disfrutar en familia, promoviendo el encuentro en el espacio público y el acceso a expresiones artísticas y recreativas”, sostuvieron.

Grilla

Durante la jornada se presentarán Suite Criolla; Las Hermanas Vince; Claudio y los Parranderos; Estilo Vargas y Alta Revolución, conformando un cronograma artístico diverso que reunirá música y propuestas para todo público.

Además, el festival contará con patio gastronómico, feria de emprendedores y el Premate de Cebadores, concurso rumbo a la 35ª Fiesta Nacional del Mate.

Esta iniciativa “busca promover el acceso a la cultura, acompañar el trabajo de artistas y emprendedores locales y fortalecer los espacios de encuentro durante la temporada de verano”, remarcaron.

Sobre el Premate de Cebadores

Se desarrolla en el marco de los Festivales Populares y contará, además, con dos instancias durante la Fiesta Nacional del Mate, los días 6 y 7 de febrero, junto a las jornadas de finalistas. Quienes resulten finalistas competirán por premios que incluyen viajes a Río de Janeiro o Bariloche.

Las inscripciones se realizan a través de este enlace.