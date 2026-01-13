Durante la jornada se presentaron 29 propuestas, con más de 100 artistas en escena. Hubo grupos de Maciá, Nogoyá, Basavilbaso, Ramírez, Villaguay, Viale, Rosario del Tala, Galarza, Paraná, Concordia y Urdinarrain.
Más de 100 artistas se presentaron en el Premate en Maciá. Este lunes se seleccionaron cinco propuestas que competirán en la final del Premate, para participar de la 35ª Fiesta Nacional del Mate. El certamen se desarrolló en el Predio Multieventos, donde los vecinos compartieron una tarde de folklore, tango, cumbia y tropical.
Fue la primera vez que se realiza el Premate en Maciá. Con una masiva concurrencia, la ciudad palpitó lo que será la Fiesta Nacional del Mate en la capital provincial el 6 y 7 de febrero.
Durante la jornada se presentaron 29 propuestas, con más de 100 artistas en escena. Hubo grupos de Maciá, Nogoyá, Basavilbaso, Ramírez, Villaguay, Viale, Rosario del Tala, Galarza, Paraná, Concordia y Urdinarrain.
Tradición festivalera
El preselectivo contó con un prestigioso jurado integrado por destacados referentes de la escena artística de la provincia, entre los que se encontraron los músicos Daniel Liva y Wilton Osan y la bailarina y coreógrafa Florencia Seidel, quienes evaluaron todas las propuestas y seleccionaron por la categoría rock/pop a Aguacil; cumbia/tropical, Grupo Electrógeno; folclore/tango, Bembé; danza conjunto, Estudio Mariana Retamar; y pareja, Paula Isaurralde y Cristian Álvarez.
El cronograma tendrá su último encuentro en Villaguay el 22 de enero en el Balneario Municipal, donde más artistas entrerrianos buscarán un lugar en el escenario mayor, Luis “Pacha” Rodríguez. La final será el 4 y 5 de febrero en Sala Mayo de Paraná.
El viceintendente de Paraná, David Cáceres, agradeció al intendente de la ciudad, Ariel Müller, por recibir el Premate y contó: “Cuando pensábamos con la intendenta Rosario Romero, Santiago y todo el equipo, dónde más hacer esta instancia, buscábamos localidades hermanas, amigas, con tradición festivalera y en ese marco elegimos Maciá. Estamos muy contentos de que seamos dos pueblos hermanos, con mucha tradición, que podamos revalorizar nuestras raíces culturales, porque de eso se tratan nuestros festivales”.
Impulso de los gobiernos locales
Por su parte, el intendente de Maciá, Ariel Müller, dijo: “Estamos muy agradecidos por esta oportunidad y muy contentos por la cantidad de propuestas que se presentaron de Maciá y de toda la región. Para nosotros son muy importantes los festivales porque son una inversión que permite generar gran movimiento económico, por un lado, y, por el otro, le acercamos al vecino una propuesta cultural que si no fuera por el impulso de los gobiernos locales sería muy difícil que la gente se traslade y pague una entrada para tener semejantes artistas”.
El Jefe de Gabinete, Santiago Halle, afirmó que para la gestión de la intendenta Rosario Romero “es muy importante fomentar que la Fiesta del Mate, que no solamente tendrá a artistas en su escenario central, sino que, también, será un gran evento cultural en Paraná, por lo que trabajamos durante enero en los Premate, el concurso de Cebadores y el Mateando, que se desarrollará en esos días de la Fiesta”.
En ese marco, el secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana, Rubén Clavenzani, destacó que Maciá “es la segunda ciudad donde se desarrolló el Premate, que se eligió por su experiencia y por la ubicación estratégica en la provincia, después de la instancia que se realizó en el Teatro Municipal 3 de Febrero”. En ese sentido, el funcionario celebró que la jornada generó “una grata sorpresa por la cantidad de concurrentes y gente que asistió de comunidades vecinas”.
La música y danza del interior a Paraná
Mariana Retamar, del estudio de danza Mariana Retamar, se mostró muy emocionada por la preselección que logró el ballet: “Estamos muy contentos de haber podido participar de esa instancia y lograr pasar a la final”. En ese marco, contó que la coreografía que se impuso “cuenta la historia de las mujeres pescadoras que muchas veces son invisibilizadas”.
Por su parte, Elián Benedetto, vocalista de Aguacil, dijo que el Premate “fue una gran oportunidad para las bandas del interior, que, muchas veces, no tienen este tipo de espacios”. En ese sentido, destacó “la importancia de que los Municipios hagan este tipo de espectáculos, porque no solo nos dan una posibilidad a los músicos, sino que, también abren un espacio para que los vecinos puedan disfrutar de un buen momento en familia”.
Un espectáculo para toda la familia
El Premate “fue muy lindo, porque la gente disfruta mucho de este tipo de espectáculos”, dijo Gloria Núñez, vecina de Maciá.
La jornada “me pareció importante porque se le dio oportunidades a músicos y bailarines del interior a que muestren lo que hacen y también le abren una puerta para participar en la Fiesta del Mate, que es un espectáculo muy convocante en la provincia”, comentó Lucio Angelino, vecino de Sauce Montrull.
Por su parte, Mabel Muñoz dijo que “es muy bonito lo que se hizo, porque a mí me encanta el folclore y la música, por lo que disfrutamos todo el espectáculo”.