 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Haciendo Comunidad Fiesta Nacional del Mate

El viernes vence el plazo para postularse al Mateando

Los emprendedores y empresarios podrán inscribirse hasta el 16 de enero mediante un formulario digital. Hasta el momento hay 170 inscriptos.

14 de Enero de 2026
Mateando
Mateando Foto: archivo

Los emprendedores y empresarios podrán inscribirse hasta el 16 de enero mediante un formulario digital. Hasta el momento hay 170 inscriptos.

El Mateando es un paseo comercial que se llevará adelante desde el 5 al 8 de enero en Sala Mayo, en el marco de la 35° Fiesta Nacional del Mate. Y los emprendedores y empresarios podrán inscribirse hasta el 16 de enero mediante un formulario digital.

 

El viernes concluirá “el plazo de inscripción para el Mateando, que, hasta el momento, tiene 170 inscriptos e inscriptas”, contó el subsecretario de Producción, Oscar Bustamante.

 

En ese sentido, explicó que los emprendedores y MiPyMEs que deseen participar “deberán contar con producción relacionada directamente con el mate y su cultura; ser residentes de Paraná; y contar por productos innovadores, de calidad y en stock suficiente para los cuatro días del evento".

 

Según informaron desde la Subsecretaría de Producción, los interesados podrán inscribirse en este link y aclararon que la postulación no implica el derecho a la participación del evento.

 

¿Qué es el Mateando?

 

El Mateando es un paseo comercial y espacio de experiencias en relación al mate, la yerba mate y su cultura.

 

Durante cuatro días emprendedores y productores yerbateros y de blends se darán cita en la Sala Mayo para mostrar, degustar y comercializar sus productos.

 

Habrá charlas y talleres de la mano de especialistas, sommeliers y blendistas; y se ofrecerán mates, materas, accesorios, diseños innovadores y preparaciones gastronómicas maridadas con el mate, o producidas con yerba mate, en coctelería regional, panificados, pastelería, entre otras propuestas.

 

Este año, además, se realizará por segunda vez una ronda de negocios vinculando oferta y demanda entre yerbateros participantes de la Mateando y comercios, almacenes y supermercados de la ciudad.

Temas:

Fiesta Nacional del Mate Mateando
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso