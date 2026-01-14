El viernes vence el plazo para postularse al Mateando

El Mateando es un paseo comercial que se llevará adelante desde el 5 al 8 de enero en Sala Mayo, en el marco de la 35° Fiesta Nacional del Mate. Y los emprendedores y empresarios podrán inscribirse hasta el 16 de enero mediante un formulario digital.

El viernes concluirá “el plazo de inscripción para el Mateando, que, hasta el momento, tiene 170 inscriptos e inscriptas”, contó el subsecretario de Producción, Oscar Bustamante.

En ese sentido, explicó que los emprendedores y MiPyMEs que deseen participar “deberán contar con producción relacionada directamente con el mate y su cultura; ser residentes de Paraná; y contar por productos innovadores, de calidad y en stock suficiente para los cuatro días del evento".

Según informaron desde la Subsecretaría de Producción, los interesados podrán inscribirse en este link y aclararon que la postulación no implica el derecho a la participación del evento.

¿Qué es el Mateando?

El Mateando es un paseo comercial y espacio de experiencias en relación al mate, la yerba mate y su cultura.

Durante cuatro días emprendedores y productores yerbateros y de blends se darán cita en la Sala Mayo para mostrar, degustar y comercializar sus productos.

Habrá charlas y talleres de la mano de especialistas, sommeliers y blendistas; y se ofrecerán mates, materas, accesorios, diseños innovadores y preparaciones gastronómicas maridadas con el mate, o producidas con yerba mate, en coctelería regional, panificados, pastelería, entre otras propuestas.

Este año, además, se realizará por segunda vez una ronda de negocios vinculando oferta y demanda entre yerbateros participantes de la Mateando y comercios, almacenes y supermercados de la ciudad.