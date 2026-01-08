 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Paraná Fiesta Nacional del Mate

Mateando suma nuevas propuestas gastronómicas, blendistas y una ronda de negocios

Nair Santana, la coordinadora general de la Subsecretaría de Producción de la Municipalidad de Paraná, dio detalles del evento que se realizará del 5 al 8 de febrero en Sala Mayo y que reúne emprendimientos, MiPyMEs y productores vinculados al mate en distintos formatos.

8 de Enero de 2026
El Mateando se realizará del 5 al 8 de febrero, de 17 a 23.
El Mateando se realizará del 5 al 8 de febrero, de 17 a 23. Foto: Municipalidad de Paraná.

REDACCIÓN ELONCE

El Mateando volverá a ser parte de la Fiesta Nacional del Mate con una propuesta ampliada que combina emprendimientos locales, actividades culturales y una agenda orientada al público y al sector productivo. La actividad se realizará del 5 al 8 de febrero, de 17 a 23, en la Sala Mayo, con entrada libre y gratuita.

 

En diálogo con Elonce, la coordinadora general de la Subsecretaría de Producción, Nair Santana, señaló que “Mateando es un paseo comercial y un espacio de experiencias en torno al mate y la yerba mate, que nos es tan querida a los paranaenses”.

 

Gastronomía con yerba, blends y cosmética natural

 

Santana explicó que el evento no se centra únicamente en el mate tradicional como bebida: “Hay panificación, pastelería, coctelería, almacén natural y cosmética. Este año participan emprendedoras que incorporan yerba mate a productos corporales y de cuidado personal”.

El Mateando incluirá ronda de negocios.
El Mateando incluirá ronda de negocios. Foto: Municipalidad de Paraná.

La funcionaria remarcó que el objetivo es mostrar las distintas formas de uso del insumo: “Vamos a tener sommelier de yerba, charlas de blends, hierbas naturales para combinar, propuestas para tereré, mate cocido, canchada y otras preparaciones que no siempre se conocen”.

 

Además de las exhibiciones, los visitantes podrán degustar preparaciones, dialogar con productores y conocer procesos. “La idea es que el público pueda probar, preguntar y ver cómo trabajan nuestros emprendimientos”, añadió.

 

Ronda de negocios y vinculación con el comercio local

 

Este año, el programa incorpora una ronda de negocios para facilitar vínculos con supermercados, almacenes y comercios de la ciudad. “Seguimos el mandato de acompañar la iniciativa privada y fortalecer la cadena local”, indicó Santana, quien destacó la presencia de cooperativas, MiPyMEs y productores vinculados al Instituto Nacional de la Yerba Mate.

Coordinadora general de la Subsecretaría de Producción, Nair Santana.
Coordinadora general de la Subsecretaría de Producción, Nair Santana. Foto: Elonce.

 

Si bien el período de postulación continúa abierto hasta el 16 de enero, la selección se realizará en función de calidad, propuesta, capacidad de abastecimiento durante cuatro días y residencia en Paraná. Santana recordó que “no se trata solo de exhibir, sino de garantizar continuidad en la oferta y propuestas bien trabajadas”.

 

El Mateando se integra a la 35° edición de la Fiesta Nacional del Mate, que tendrá su programación artística el 6 y 7 de febrero y este año suma una dimensión productiva, gastronómica y cultural como antesala.

Municipalidad de Paraná Mateando Fiesta Nacional del Mate
