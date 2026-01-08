Mateando suma nuevas propuestas gastronómicas, blendistas y una ronda de negocios

REDACCIÓN ELONCE
Nair Santana, la coordinadora general de la Subsecretaría de Producción de la Municipalidad de Paraná, dio detalles del evento que se realizará del 5 al 8 de febrero en Sala Mayo y que reúne emprendimientos, MiPyMEs y productores vinculados al mate en distintos formatos.
El Mateando volverá a ser parte de la Fiesta Nacional del Mate con una propuesta ampliada que combina emprendimientos locales, actividades culturales y una agenda orientada al público y al sector productivo. La actividad se realizará del 5 al 8 de febrero, de 17 a 23, en la Sala Mayo, con entrada libre y gratuita.
En diálogo con Elonce, la coordinadora general de la Subsecretaría de Producción, Nair Santana, señaló que “Mateando es un paseo comercial y un espacio de experiencias en torno al mate y la yerba mate, que nos es tan querida a los paranaenses”.
Gastronomía con yerba, blends y cosmética natural
Santana explicó que el evento no se centra únicamente en el mate tradicional como bebida: “Hay panificación, pastelería, coctelería, almacén natural y cosmética. Este año participan emprendedoras que incorporan yerba mate a productos corporales y de cuidado personal”.
La funcionaria remarcó que el objetivo es mostrar las distintas formas de uso del insumo: “Vamos a tener sommelier de yerba, charlas de blends, hierbas naturales para combinar, propuestas para tereré, mate cocido, canchada y otras preparaciones que no siempre se conocen”.
Además de las exhibiciones, los visitantes podrán degustar preparaciones, dialogar con productores y conocer procesos. “La idea es que el público pueda probar, preguntar y ver cómo trabajan nuestros emprendimientos”, añadió.
Ronda de negocios y vinculación con el comercio local
Este año, el programa incorpora una ronda de negocios para facilitar vínculos con supermercados, almacenes y comercios de la ciudad. “Seguimos el mandato de acompañar la iniciativa privada y fortalecer la cadena local”, indicó Santana, quien destacó la presencia de cooperativas, MiPyMEs y productores vinculados al Instituto Nacional de la Yerba Mate.
Si bien el período de postulación continúa abierto hasta el 16 de enero, la selección se realizará en función de calidad, propuesta, capacidad de abastecimiento durante cuatro días y residencia en Paraná. Santana recordó que “no se trata solo de exhibir, sino de garantizar continuidad en la oferta y propuestas bien trabajadas”.
El Mateando se integra a la 35° edición de la Fiesta Nacional del Mate, que tendrá su programación artística el 6 y 7 de febrero y este año suma una dimensión productiva, gastronómica y cultural como antesala.