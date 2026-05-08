En su día, la Cruz Roja Paraná destacó el rol del voluntariado y la formación en primeros auxilios

Cada 8 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Cruz Roja, una fecha que recuerda el nacimiento de Henry Dunant, fundador de una de las organizaciones humanitarias más importantes del mundo. En ese marco, el móvil de Elonce visitó la sede de Paraná para conocer el trabajo que realizan diariamente en la ciudad.

Durante la recorrida, Andrea Peserico, coordinadora general de la filial Paraná, y Martín Cebrero Lell, instructor de primeros auxilios, explicaron las principales actividades que desarrolla la institución y remarcaron la importancia del voluntariado y la capacitación comunitaria.

“La misión de Cruz Roja es aliviar el sufrimiento humano”, sostuvo Peserico, quien además destacó que el trabajo de la organización se apoya en “los siete principios fundamentales que tienen que ver con la humanidad, el voluntariado y la solidaridad”.

La tarea que desarrolla la filial Paraná

La referente explicó que la sede local de la Cruz Roja cuenta con distintas áreas de trabajo vinculadas tanto a la formación profesional como a las tareas solidarias.

“En la filial Paraná tenemos el instituto con las carreras de enfermería e instrumentación quirúrgica, además del grupo de voluntarios y los cursos de primeros auxilios y RCP”, detalló.

En ese sentido, indicó que este sábado realizarán una jornada abierta en Plaza Sáenz Peña para visibilizar las acciones de la institución y acercar información a la comunidad.

Cruz Roja Paraná.

“Los voluntarios organizaron un evento de 14 a 17 horas donde habrá demostraciones de RCP para adultos y niños, además de actividades recreativas y espacios informativos”, comentó.

La importancia de aprender primeros auxilios

Por su parte, Martín Cebrero Lell destacó el valor que tiene la capacitación en primeros auxilios y remarcó que no se limita únicamente a maniobras de reanimación.

“La Cruz Roja nace con la misión de ayudar a los demás y enseñar primeros auxilios porque cuanto más personas sepan cómo actuar, más oportunidades habrá de asistir a alguien en una situación crítica”, expresó.

Andrea Peserico y Martín Cebrero Lell.

Además, aclaró que el concepto de primeros auxilios “no solo implica pensar en RCP, sino también acompañar a alguien que atraviesa un problema de salud o una emergencia”.

El instructor también invitó a la comunidad a participar de las actividades y sumarse como voluntarios. “La Cruz Roja es una organización de carácter voluntario y su alma está formada justamente por personas que aportan su tiempo al servicio de los demás”, señaló.

Una organización presente en gran parte del mundo

Durante la entrevista, Peserico recordó que la institución también es conocida en distintos países como Media Luna Roja.

“La gente tiene que saber que donde vea una media luna roja se trata de la misma organización, especialmente en países musulmanes”, explicó.

Asimismo, remarcó la dimensión internacional de la entidad humanitaria. “En Argentina tenemos 64 filiales y en casi todos los países existe una sede de Cruz Roja. Somos alrededor de siete millones de voluntarios en todo el mundo”, concluyó.