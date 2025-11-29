 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Paraná Voces y emociones en el Festival Internacional de Cine

El público celebró la séptima edición del FICER en Paraná

En la séptima edición del FICER, el público de Paraná y la región colmó salas y destacó el crecimiento del festival, la diversidad de películas y el acceso gratuito a las funciones. Testimonios de espectadores, estudiantes y realizadores reflejaron el valor cultural del encuentro cinematográfico.

29 de Noviembre de 2025
El público llenó las salas durante todos los días.
El público llenó las salas durante todos los días. Foto: FICER.

REDACCIÓN ELONCE

En la séptima edición del FICER, el hall y las salas del Centro Provincial de Convenciones de Paraná fueron escenario de entusiasmo y agradecimiento del público hacia el festival. Entre quienes esperaban la gala de premiación, una espectadora resaltó el impacto de las producciones locales y contó que “particularmente ayer vi un corto 'Anahí en la orilla' que fue filmado acá en la ciudad de Paraná, pero también en la granja agroecológica La Porota. Y la verdad, muy lindo, muy lindas las imágenes y también la historia. Y lo más destacable es que fue pensado por gente de Paraná y también actuado por gente que está estudiando el profesorado de teatro".

 

 

Otra asistente valoró la continuidad del festival a lo largo de los años y la posibilidad de vivirlo desde varios roles: “Un poco de trabajo y un poco como espectadora”. Para ella, ver en pantalla relatos y paisajes cercanos refuerza el sentido de pertenencia y la identidad audiovisual de la región.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

Desde Santa Fe, una joven que también se acercó a disfrutar de la programación remarcó la experiencia de encontrar cine nacional y regional de calidad, curado y en un espacio colectivo donde el público comparte la sala con realizadores y actores.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

Crecimiento del festival y participación juvenil

 

El carácter formativo y el crecimiento sostenido del FICER se reflejaron en la voz de una estudiante de cine que lleva varios años asistiendo. “Sí, esmuy lindo todo. Ya hace varios años que que venimos y por suerte se está agrandando el FICER cada año que pasa y eso es re lindo. Soy estudiante de cine y como parte del mundo audiovisual también es muy lindo ver cómo el audiovisual dentro de nuestra provincia como va creciendo”, expresó.

 

El sector gastron&oacute;mico tambi&eacute;n se llen&oacute;. Foto: FICER.
El sector gastronómico también se llenó. Foto: FICER.

 

 

La joven destacó especialmente el aumento de espectadores y funciones en esta séptima edición del FICER: “Creo que se nota como la participación de mucha más gente. Cada vez se va siendo más grande el festival y va concurriendo más gente y y ojalá que siga creciendo año a año y se siga agrandando”.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

 

Desde otra butaca, una asistente que vio “La Virgen de la Tosquera” subrayó el valor social del acceso gratuito: “Sí, vi 'La Virgen de la Tosquera' en el cine de Las Tipas y es muy buena. La verdad que me encantó”. Luego remarcó que el FICER promueve a las producciones locales: “Es una forma de hacerlo más accesible a todas las personas que que se merecen tener buen cine y y hoy más que nunca hay que luchar por lo cultural y el cine".

 

