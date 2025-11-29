El público celebró la séptima edición del FICER en Paraná

En la séptima edición del FICER, el hall y las salas del Centro Provincial de Convenciones de Paraná fueron escenario de entusiasmo y agradecimiento del público hacia el festival. Entre quienes esperaban la gala de premiación, una espectadora resaltó el impacto de las producciones locales y contó que “particularmente ayer vi un corto 'Anahí en la orilla' que fue filmado acá en la ciudad de Paraná, pero también en la granja agroecológica La Porota. Y la verdad, muy lindo, muy lindas las imágenes y también la historia. Y lo más destacable es que fue pensado por gente de Paraná y también actuado por gente que está estudiando el profesorado de teatro".

Otra asistente valoró la continuidad del festival a lo largo de los años y la posibilidad de vivirlo desde varios roles: “Un poco de trabajo y un poco como espectadora”. Para ella, ver en pantalla relatos y paisajes cercanos refuerza el sentido de pertenencia y la identidad audiovisual de la región.

Foto: Elonce.

Desde Santa Fe, una joven que también se acercó a disfrutar de la programación remarcó la experiencia de encontrar cine nacional y regional de calidad, curado y en un espacio colectivo donde el público comparte la sala con realizadores y actores.

Foto: Elonce.

Crecimiento del festival y participación juvenil

El carácter formativo y el crecimiento sostenido del FICER se reflejaron en la voz de una estudiante de cine que lleva varios años asistiendo. “Sí, esmuy lindo todo. Ya hace varios años que que venimos y por suerte se está agrandando el FICER cada año que pasa y eso es re lindo. Soy estudiante de cine y como parte del mundo audiovisual también es muy lindo ver cómo el audiovisual dentro de nuestra provincia como va creciendo”, expresó.

El sector gastronómico también se llenó. Foto: FICER.

La joven destacó especialmente el aumento de espectadores y funciones en esta séptima edición del FICER: “Creo que se nota como la participación de mucha más gente. Cada vez se va siendo más grande el festival y va concurriendo más gente y y ojalá que siga creciendo año a año y se siga agrandando”.

Foto: Elonce.

Desde otra butaca, una asistente que vio “La Virgen de la Tosquera” subrayó el valor social del acceso gratuito: “Sí, vi 'La Virgen de la Tosquera' en el cine de Las Tipas y es muy buena. La verdad que me encantó”. Luego remarcó que el FICER promueve a las producciones locales: “Es una forma de hacerlo más accesible a todas las personas que que se merecen tener buen cine y y hoy más que nunca hay que luchar por lo cultural y el cine".