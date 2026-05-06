El padre Walter Minigutti celebra 25 años como sacerdote

REDACCIÓN ELONCE
El padre Walter Minigutti celebra sus 25 años de sacerdocio en la ciudad de Paraná, rodeado del afecto de fieles, colegas y vecinos que lo consideran “un amigo de la casa”. En diálogo con Elonce, repasó su camino como cura.
El padre Walter Minigutti celebra sus 25 años de sacerdocio en la ciudad de Paraná, rodeado del afecto de fieles, colegas y vecinos que lo consideran “un amigo de la casa”. La conmemoración, enmarcada en sus Bodas de Plata Sacerdotales, es también una oportunidad para repasar su camino pastoral y agradecer el acompañamiento recibido a lo largo de estas décadas.
“Es una alegría muy grande poder estar celebrando estas bodas de plata. Sin duda un regalo inmerecido, pero Dios es fiel. Dios me ha regalado esta hermosa vocación”, expresó el en diálogo con Elonce. En ese sentido, destacó que su tarea trasciende el ámbito litúrgico: “Se celebra la misa en un altar, pero después también el altar está afuera, en el servicio”.
Minigutti recordó sus primeros pasos en la vida religiosa: “Mis inicios fueron en Nogoyá, en la Basílica del Carmen”. Luego de esa etapa, su camino continuó en distintas comunidades de Paraná: “Después Dios me trajo a la capital entrerriana, estuve en San José Obrero con todo lo que son los colegios, después San Cayetano con una pastoral más social, hasta que llegamos acá a Santo Domingo Savio”.
Sobre su llegada a esta última parroquia, relató: “En ese tiempo este templo tenía dos años, así que fuimos construyendo un poquito lo que es la comunidad y gracias a Dios hoy podemos estar celebrando estos 25 años aquí”. Allí lleva ya 16 años de trabajo sostenido.
Ordenado sacerdote a los 25 años, hoy celebra su trayectoria a los 50: “Era jovencito, tenía muchas preguntas, también muchos miedos, pero con el apoyo de tantos amigos sacerdotes, pude dar los primeros pasos”. Asegura que el desafío es renovar la vocación y que “esa frescura del primer amor se renueve y dar otra vez el primer paso… y seguir haciendo realidad sueños y proyectos”.
En relación a su tarea en Santo Domingo Sabio, el padre enumeró algunos de los logros alcanzados junto a la comunidad: “Fuimos construyendo las aulas de Catequesis, el salón parroquial para compartir momentos con las familias y después otro gran proyecto, que fue el jardín de infantes San Nicolás, la escuela primaria Domingo Savio, y este año inauguramos también la escuela secundaria Carlos Acutis”.
La celebración incluye además una sorpresa organizada por los fieles, gesto que conmovió al sacerdote: “Es una fiesta sorpresa, quiero agradecer a toda la parroquia porque tienen esas muestras de cariño tan grandes. Ellos pasan a ser ahora mi familia”. Elonce.com