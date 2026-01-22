El Festival Arte Joven se vive esta noche al aire libre en el “Juanele”

Será al aire libre en el Juan L. Ortíz.

El Festival Arte Joven se desarrollará esta noche, a partir de las 19, al aire libre en el Centro Cultural Juan L. Ortíz. Renovado, el espacio se consolida como un nuevo punto de encuentro para las juventudes, el arte y la música, con acceso libre y gratuito para toda la comunidad.

La propuesta es impulsada por Cultura Joven de la Municipalidad y busca generar oportunidades de expresión y disfrute para artistas emergentes, emprendedores y público joven, en un entorno “abierto, seguro y preparado”.

Un nuevo punto de encuentro para las juventudes

“Es una propuesta que llevamos adelante tanto en esta gestión como en la anterior. Antes la realizábamos en el skatepark y ahora, con paneles renovados, el Juanele es nuestro nuevo nuestro nuevo point. Esperamos que hoy sea una fecha espectacular”, explicó a Elonce Micaela Acosta, directora del área.

El Juan L. Ortíz ha sido renovado recientemente.

Artistas locales y trabajo articulado

El festival contará con una fuerte presencia de músicos jóvenes de la ciudad. “Vamos a contar con cuatro grupos artísticos locales”, remarcó Acosta.

Sobre la grilla, detalló: “Se presentan Soraya, Trébol, Tábula Rasa e Insistentes”. Además, subrayó el trabajo colectivo detrás del evento: “Es un trabajo en conjunto de todas las áreas municipales”.

Edición anterior

Acceso libre y una agenda que continúa

Otro punto destacado del evento es la participación de emprendedores. “Va a haber patio gastronómico para que puedan disfrutar de una buena birra con el calorcito que va a hacer hoy”, expresó.

Habrá stands de emprendedores y patio gastronómico.

Respecto al acceso, Acosta fue clara: “El acceso es libre y gratuito. Ahora el Juan L. Ortíz no tiene más una reja ni un paredón, es parte de la vía pública”.

Finalmente, la directora remarcó que esta es solo la primera de varias propuestas. “Esta es la primera edición de muchas de este verano. Arte Joven es una propuesta que se lleva a cabo durante el año, no solamente con eventos musicales y artísticos, sino también con otro tipo de actividades”.

“Por favor, vayan porque va a ser una noche hermosa en un lugar bellísimo”, invitó Acosta.