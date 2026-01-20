El Centro Cultural Juan L. Ortiz abre espacios para talleres y proyectos escénicos en Paraná

El Centro Cultural Juan L. Ortiz abrió dos convocatorias orientadas a acompañar procesos creativos, promover la formación artística y facilitar el acceso a espacios culturales en la ciudad de Paraná.

Las iniciativas buscan fomentar la participación de la comunidad y fortalecer la producción artística independiente mediante proyectos presenciales. La propuesta se organiza en dos modalidades: talleres culturales y cesión de salas para ensayo.

Las convocatorias lanzadas por el Centro Cultural Juan L. Ortiz están dirigidas a talleristas, artistas, docentes, gestores culturales, elencos independientes y proyectos escénicos en proceso de creación. De acuerdo a lo informado, el Aula Taller será utilizada como espacio para el desarrollo de las actividades y no tendrá costo para quienes resulten seleccionados. Las iniciativas culturales deberán tener carácter comunitario y presencial.

Talleres culturales con enfoque comunitario

La Convocatoria de Talleres Culturales en el Aula Taller está orientada a disciplinas como artes visuales, música, danza, teatro, literatura, audiovisual, oficios y prácticas culturales. La duración de los talleres será cuatrimestral, con encuentros de hasta dos horas y cupos limitados. La institución señaló que el objetivo es conformar una programación diversa y accesible para la comunidad.

Se informó que el Aula Taller será cedida sin canon ni alquiler, lo que constituye una política destinada a ampliar el acceso a espacios de formación. Las propuestas seleccionadas integrarán una programación que se desarrollará durante el primer cuatrimestre del año. Las actividades se coordinarán dentro del horario institucional.

Centro Cultural Juan L. Ortiz

Cesión de salas para elencos y proyectos escénicos

La Convocatoria de Cesión de salas para ensayo está destinada a elencos, bandas, compañías y proyectos interdisciplinarios. El espacio será otorgado para un ensayo semanal de hasta dos horas, con horarios coordinados según disponibilidad. La cesión gratuita del espacio se enmarca en una política de fomento cultural vinculada a apoyar el desarrollo artístico local.

Desde el Centro Cultural Juan L. Ortiz se indicó que los proyectos deben presentar una propuesta detallada, antecedentes de quienes integran el grupo y material complementario que permita evaluar la pertinencia. Los interesados también podrán visitar el espacio ubicado en Bv. Racedo 250 durante el horario matutino.

Las propuestas se recibirán hasta el miércoles 18 de febrero inclusive. Quienes deseen participar deberán enviar la documentación al correo electrónico institucional programacionjuanlortiz@gmail.com. Una vez finalizada la etapa de recepción, se realizará el proceso de selección y se informará a los proyectos aprobados.