El dolor de una madre que exige justicia tras la puñalada fatal a su hijo en Paraná: “Estoy destrozada"

Homicidio en Paraná. En un hecho que conmociona a la comunidad de Paraná, la madre de Luis Alberto Padilla expresó su dolor tras el asesinato de su hijo, producto de una puñalada fatal en el pecho.

El caso del joven de barrio Macarone, que aún se encuentra bajo investigación judicial, generó una fuerte reacción por la violencia del ataque ocurrido el pasado 20 de marzo en la intersección de las calles Güemes y Laurencena. Este martes por la mañana, familiares y allegados del hombre de 30 años exigieron justicia frente a Tribunales de la capital entrerriana.

“Él era buenísimo con todos. De repente, me lo sacaron de una puñalada. Estoy destrozada, estoy sufriendo mucho”, manifestó su mamá a Elonce.

La mujer describió el impacto emocional que atraviesa desde el hecho, marcando el quiebre abrupto en la vida familiar tras la pérdida de su hijo.

El reclamo de justicia y el pedido de prisión

De acuerdo a las primeras averiguaciones, el hecho se produjo en el marco de una discusión. Padilla se encontraba junto a su pareja cuando se hizo presente la expareja de la mujer, identificado como Maximiliano Jorge Alejandro Lederhos, de 32 años. Tras una riña, el agresor atacó a la víctima con un cuchillo o navaja y luego se dio a la fuga. Actualmente, se encuentra alojado en la cárcel de la ciudad con prisión preventiva.

En medio del dolor, la madre fue contundente al exigir una condena ejemplar para el acusado, a quien responsabiliza directamente por el crimen. “Que quede preso por asesino, por matar un pibe que no tenía nada que ver”, afirmó.

El testimonio insiste en la sorpresa y el desconcierto de la familia ante la violencia del ataque. “Era muy, pero muy respetuoso con todo y de repente el asesino vino y le pegó una puñalada”.

Una secuencia de violencia que terminó en tragedia

Según el relato de la madre, el hecho se habría desencadenado tras discusiones previas que derivaron en una agresión repentina y mortal. “Tuvieron discusiones y luego le pegó la puñalada en el corazón”, remarcó.

La familia sostiene que la víctima no tuvo posibilidad de defensa ante la brutalidad del ataque. Según el parte médico, la herida le perforó el corazón, lo que provocó una hemorragia fatal. Padilla falleció mientras era intervenido quirúrgicamente en el Hospital San Martín.

El dolor persistente y la promesa de no detener el reclamo

El entorno familiar asegura que continuará reclamando justicia hasta obtener una condena firme. El impacto emocional atraviesa a todos los allegados, que se mantienen unidos en el pedido de castigo.

Familiares de Luis Padilla pidieron justicia en frente a tribunales

“Vamos a seguir reclamando para que el asesino no salga de la cárcel. Que no salga por maldito. “La va a pagar allá arriba. Hay un Dios arriba que lo ve todo”, sostuvo su madre.

Mientras la causa avanza en el ámbito judicial, la familia insiste en que no habrá cierre posible sin una respuesta judicial que consideren justa frente a un ataque que marcó para siempre sus vidas.